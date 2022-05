Casi ocho horas han invertido los bomberos del parque municipal de Badajoz en extinguir el incendio que se originó la tarde del domingo, poco antes de las 20.00 horas, en Cerexsal un centro de reciclaje de material diverso que funciona en la carretera de Olivenza, en el kilómetro 4,7, junto a la gran rotonda de la Ronda Sur. Los efectivos regresaron al parque pasadas la 3.30 de la madrugada, según ha informado el jefe de guardia. Al turno habitual, integrado por 8 bomberos, se unieron otros tres efectivos que estaban fuera de servicio.

El fuego, con dos focos, ya estaba controlado a las once de la noche, pero no extinguido, por lo que los bomberos continuaron en las instalaciones hasta que lograron sofocarlo por completo. Aunque en algún momento se especuló con que el origen del incendio estuviese en el efecto lupa de algún cristal, este hecho no está confirmado y existen más hipótesis. El incendio no ha provocado daños personales.

Las labores de extinción fueron complicadas debido a la cantidad de material almacenado altamente inflamable y el difícil acceso a zonas de combustión. Además de papel, cartón y chatarra, lo más complicado fueron los neumáticos apilados, que generan gases muy tóxicos. Afortunadamente, el aire soplaba a favor y dirigió la columna de humo a zonas no pobladas, de campo abierto, por lo que no causó problemas a los vecinos del entorno. El trabajo de los bomberos consistió en aplicar mucho volumen de agua y movilizar con maquinaria el material almacenado para evitar la propagación, de manera que quedase contenido en una zona de las instalaciones.