El TSJEx ratifica la condena a Glovo por tener 'falsos autónomos' en Badajoz

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por Glovoapp 23 contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz que reconoció a 25 repartidores de la capital pacense como asalariados de la empresa, y no como trabajadores autónomos, y la condenó a abonar las cotizaciones no pagadas por estos empleados entre marzo de 2019 y abril de 2020.

El TSJEx no admite ninguno de los argumentos esgrimidos por la empresa demandada, que defendía que estos repartidores eran autónomos, y ratifica el fallo en primera instancia, que declaró de naturaleza «laboral» la relación entre los ‘riders’ y la plataforma digital de reparto. El tribunal considera acreditado que formaban parte de la estructura de la compañía y seguían sus directrices, aportando únicamente por cuenta propia los vehículos (en muchos casos simples bicicletas) y un teléfono móvil, herramientas que no podrían sustentar el negocio sino fuera por la estructura tecnológica, mediática y administrativa que posee Glovo.

Contra la sentencia del TSJEx cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La demanda la presentó la Tesorería General de la Seguridad Social tras una inspección, pero algunos de los trabajadores afectados ya habían iniciado un procedimiento judicial contra la plataforma previamente. El letrado de dos de ellos, Alberto Hernández, del despacho de abogados Solventa, mostró su satisfacción por el fallo del TSJEx, que viene a reforzar aún más sus argumentos de cara al juicio de sus clientes contra la empresa de reparto.

No obstante, Hernández no cree que este nuevo revés judicial para Glovo zanje este proceso, pues sostiene que la empresa recurrirá ante el Supremo, como ya ha hecho en otros casos similares en los que los tribunales han dado la razón a los trabajadores. En su opinión, con esta estrategia la plataforma solo persigue «dilatar» el procedimiento para no tener que abonar las cuotas adeudadas a la Seguridad Social.