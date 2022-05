No habrá servicios extraordinarios de la Policía Local de Badajoz en fiestas ni citas deportivas multitudinarias ni en cualquier otra actividad de la ciudad que lo requiera en los próximos meses. Es la advertencia del sindicato Aspolobba que, una vez más, advierte de que los agentes del cuerpo municipal no realizarán servicios extraordinarios (son de carácter voluntario) hasta que el ayuntamiento no les abone los más de 52.000 euros que se les adeudan por horas extras desde septiembre de 2021.

Asimismo, el sindicato aseguró que citas como Los Palomos, el 4 de junio, el Triatlón de Puerta Palmas el 8 de mayo, el partido del Badajoz con el Celta de Vigo B o la clausura de las Escuelas Municipales Deportivas el 28 de este mes son algunas de las citas previstas en la ciudad que se quedarán sin refuerzo policial y que debido a la falta agentes, según aseguró Aspolobba, no cuentan con la autorización de la jefatura de Policía Local. «Es una situación intolerable y necesita una respuesta contundente», afirmó Manuel Manzano, presidente de Aspolobba, quien denunció el agravio comparativo al que se somete a los policías locales con respecto a otros funcionarios municipales «con dedicación exclusiva, hasta 16.000 euros a uno solo de ellos en un año», criticó. El sindicato avanzó que la situación ya está en manos de sus abogados y que no descarta llevar al ayuntamiento a los tribunales. Este conflicto, según Manzano, dificulta otra negociación importante: la equiparación del sueldo de la Policía Local. «¿Cómo vamos a fiarnos así?», se preguntó. H