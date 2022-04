De los 21.165.000 euros del Plan de Impulso que el Ayuntamiento de Badajoz aprobó hace cuatro meses para financiar 113 actuaciones, 47.880 euros están ejecutados; otros 210.000 están en ejecución; 1.850.000 ya han sido adjudicados; y 12.763.000 entre expedientes en marcha y licitaciones. El resto, 6,2 millones están pendientes de que las diferentes delegaciones municipales culminen los proyectos a los que han sido asignados.

Los datos los ofreció ayer el portavoz municipal , Antonio Cavacasillas, al término de la Comisión Especial de Seguimiento del Plan de Inversiones, en la que dio cuenta a la oposición del grado de desarrollo del mismo. El equipo de gobierno calificó como de «éxito» el avance hasta la fecha, pues, según su análisis, el 70,4 del total de los fondos, es decir, 14,9 millones, ya están en licitación o en ejecución y una parte ya ejecutada. Estos últimos corresponden a actuaciones por pequeñas cuantías como la adquisición de material de las Escuelas Municipales de Música (por importes que no superan los 2.000 euros); la compra de sillas (3.500 euro); de haimas (8.900 euros); o la iluminación del parque de bomberos (20.000).

Entre los proyectos en ejecución se citan, entre otros, a las obras de reforma de la fuente de la rotonda de Isabel de Portugal (100.000 euros); el traslado de los mosaicos de Silveira (42.500 euros): o la adquisición de material para mantener los juegos infantiles (28.500 euros).

En proceso de licitación está la mayor parte del montante, aunque no se aclara qué proyectos han salido ya a concurso público y cuáles son los que tienen expedientes en marcha. Algunas de estas actuaciones son la rehabilitación del entorno de la puerta de San Vicente o el nuevo quiosco y baños públicos del parque de la Legión (120.000 euros cada una); las obras en el antiguo Centro Abril (200.000 euros) o la construcción de nuevos bloques de nichos en el cementerio Nuevo (600.000 euros). También se incluye las obras en parques por 1,4 millones de euros (se está terminando de redactar los pliegos de condiciones) o la renovación de vehículos radiopatrulla (500.000).

La valoración positiva del equipo de gobierno sobre el desarrollo del Plan de Impulso no la comparte el grupo municipal socialista que, a través de un comunicado, cuestionó que el tripartito se pueda mostrar satisfecho «habiendo ejecutado solo 47.000 de los 21 millones de euros» y lo tachó de "decepcionante". Además, el PSOE se quejó de que el tripartito utilice la comisión de seguimiento para darse «autobombo» y de que los que les han presentado no sean más que «inconcreciones y generalidades».

Fondos Next Generation

Por otro lado, Cavacasillas informó de que hasta la fecha el ayuntamiento solo ha recibido comunicación de la Secretaría General de Transporte y Movilidad Urbana con la resolución provisional sobre la convocatoria de los fondos europeos de rescate para la implantación de la zona de bajas emisiones y la transformación sostenible del transporte urbano, pero no del resto a las que se ha optado. En este ámbito, se han concedido 1,6 millones para la renovación de los autobuses urbanos; 675.000 euros para ampliar la red de carril bici (proyecto que presentó ayer el alcalde, Ignacio Gragera); 560.000 euros para la conversión en plataforma única de la avenida Juan Carlos I; y 268.000 euros para los puntos de recarga de los autobuses. Pese a la insistencia de los medios, no se ofrecieron datos sobre las cuantías solicitadas por el ayuntamiento, solo las concedidas. El consistorio cuenta con 12 millones de euros para cofinanciar los proyectos presentados a los fondos Next Generation.