El aumento de casas ‘okupadas’ es una de las preocupaciones de los vecinos de la barriada pacense de Antonio Domínguez, que han visto cómo en los últimos tiempos han llegado al barrio personas que se han instalado en casas que se encontraban deshabitadas -que no abandonadas- con el conocido popularmente como ‘método de la patada en la puerta». Este será uno de los problemas que la nueva junta directiva de la asociación vecinal, que preside Lucía Montero, va a trasladar a la oficial responsable de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.

Aunque no saben con exactitud cuántas viviendas han sido objeto de los ‘okupas’, estiman que al menos hay una docena en esta situación. «Son personas conflictivas y los vecinos tienen miedo de dejar sus casas vacías», afirmó Montero. En muchos casos, se trata de propiedades cuyos dueños han fallecido y, por los motivos que sea, los herederos no las han vendido o alquilado. «Desde la asociación no podemos hacer nada para echarlos, pero vamos a ayudar en lo que podamos para tratar de acabar con este problema». Montero reconoce que la proliferación de casas ‘okupadas’ intranquiliza a muchos residentes, que temen que esta situación vaya a más.

La Policía Nacional recomienda que en caso de detectar ocupaciones ilegales de viviendas se dé aviso de forma inmediata. Los agentes solo pueden identificar a los ocupantes del inmueble y poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos, salvo cuando sea el propietario el que denuncie en comisaría.

Este es uno de los frentes, pero no el único, de la nueva directiva de la asociación vecinal, cuyas riendas han cogido un grupo de jóvenes del barrio. A la presidenta la acompañan Manuela Risco como vicepresidenta; Rosalía Trejo como secretaria; y Nicolás Flores como tesorero. Ismael Prudencia y David Montero son los vocales de redes sociales y actividades culturales.

Precisamente recuperar la semana cultural del barrio, con «gran tradición» entre los vecinos, será uno de sus primeros cometidos. Ya están trabajando en el programa de actividades, que se desarrollarán del 10 al 12 de junio. Otra de sus prioridades será poner a punto la sede vecinal, ahora infrautilizada, para que vuelva a convertirse en centro de referencia en el barrio. Montero avanzó que solicitarán una reunión con el concejal de Participación Ciudadana, Juancho Pérez, al que plantearán la posibilidad de que se puedan hacer reformas en el local, que presenta importantes problemas de humedades.

Además, le informarán de otras reivindicaciones para que las traslade a las delegaciones municipales competentes, como la mejora de la limpieza en el barrio; la renovación de los acerados en las calles Abedul, Lirio o Fresno; la falta de aparcamientos en la zona; o la necesidad de acometer reformas en el pabellón deportivo de Antonio Domínguez, entre otras.

Además, el vecindario se queja de que el parque Virgen de Bótoa siga aún pendiente de remates, tras las obras de reforma que ejecutó el Ayuntamiento de Badajoz, así como de que no se hayan instalado más juegos infantiles. La presidenta vecinal lamentó que este espacio, que se ideo como un área de inspirada en los cinco sentidos, no conserve esa peculiaridad por falta de mantenimiento.

La nueva junta directiva mostró su disposición para «escuchar al vecindario» para lograr el objetivo común de «conseguir el barrio que merecemos», afirmó su presidenta.