La policía local reforzará la vigilancia en Puerta Pilar de Badajoz tras aparecer nuevas pintadas en el monumento

Una vez más el monumento de Puerta Pilar ha sido diana de los vándalos. El pasado sábado aparecieron en diferentes partes de la cubierta varias pintadas realizadas con spray en distintos colores, que hasta este miércoles no han podido ser eliminadas por el equipo de mantenimiento de fortificaciones debido a la lluvia. No es la primera vez que el monumento sufre estos ataques, por lo que el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, ha trasladado los hechos al superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, para pedirle que se intensifique la vigilancia en este entorno y tratar así de poner coto a las pandillas que utilizan este lugar para consumir alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes y acaban causando daños en el patrimonio.

Según Mejías, la policía local se ha comprometido a reforzar su presencia en el entorno de puerta Pilar con efectivos del Giapol y agentes de paisano, para intentar sorprender a los autores de estos actos vandálicos cuando los cometan y poder actuar contra ellos. En caso de que sean identificados y localizados, además de la denuncia, el Ayuntamiento de Badajoz se personará como acusación particular en cada caso "para que asuman sus responsabilidades". "No puede ser que los pacenses estemos pagando constantemente las pintadas de los vándalos", ha afirmado Mejías. En este sentido, recordó que no es la primera vez que se realizan pintadas en este monumento. "Ya llueve sobre mojado", ha lamentado.

Los daños al patrimonio están tipificados como delito en el Código Penal y sus autores se pueden enfrentar a penas de prisión de entre 6 meses y 3 años de prisión y multas que van desde los 730 a los 290.000 euros.