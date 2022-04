Estaba cantado que en el pleno habría enfrentamiento y trifulca entre el ex concejal de Vox y ahora no adscrito, Alejandro Vélez, y la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas. Siempre que el orden del día incluye alguna iniciativa relacionada con la Memoria Histórica ocurre y ayer no fue la excepción.

El recuerdo de la Segunda República vuelve a las calles de Badajoz El grupo de Unidas Podemos presentó una moción para que se retire de la fachada del ayuntamiento la placa que da nombre a la plaza de España, porque en el margen figura el origen de la fábrica: «Taller de la labra de piedra. Escuela de Artesanos de Badajoz. Profesor Ángel Zoido. Alumno Ángel Granados. 1936-1937. Primer año triunfal». Es esta última frase la que Unidas Podemos considera ilegal, según la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019, pues se trata de un vestigio golpista «que celebra el primer año del episodio más negro de nuestra historia reciente». Tanto Vélez como la concejala de Cultura, Paloma Morcillo (PP), reprocharon a Cadenas que no tenga asuntos más importantes a los que dedicarse. Vélez acusó a la portavoz de Unidas Podemos de practicar el «revanchismo» y soltó en referencia a la fecha de la placa que «a lo mejor fue el año de liberarse de los hijos de Putin», palabras que Cadenas recibió como un ataque a las víctimas. El alcalde, Ignacio Gragera, tuvo que intervenir para lamentar que cuando se «juega en este alambre, depende del prisma con el que se mire». Morcillo defendió que en Badajoz ya quedó claro que no existen vestigios, que ya estuvieron judicializados, y esta placa «es más una piedra labrada que otro tema». El concejal de Cs Carlos Urueña defendió su valor histórico, artístico y arquitectónico, que justifica su conservación, si bien propuso que se «tape» la frase aludida, para lo cual se consultará a Patrimonio, porque la fachada está protegida. La moción se aprobó transaccionada con el voto en contra de Vélez y el PP.