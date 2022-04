Desde hoy martes los ciudadanos pueden hacer uso de los nuevos viales, acerados, bancos, pasos peatonales, y casi 400 aparcamientos construidos en la parcela de 50.700 metros cuadrados que colmata el espacio de la margen derecha entre el puente de Palmas y el pabellón Juancho Pérez. Las obras de urbanización han concluido y se han abierto los accesos para el tráfico desde Adolfo Díaz Ambrona y las dos entradas al parque del río que permanecían cerradas mientras concluían los trabajos. Aunque la obra ya estaba recepcionada, no se ha abierto hasta que no han funcionado todas las instalaciones, incluidas las de riego de las zonas verdes. Los aparcamientos son públicos pues los nuevos edificios de viviendas cuentan con sus propias plazas de estacionamiento para los propietarios.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha visitado este martes la zona acompañado del concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, y los promotores de las viviendas. Ya se están levantando dos bloques, con un total de 80 pisos en cinco alturas, los más próximos al Guadiana, que están todos vendidos, y hay previstos otros dos (con 80 viviendas más), con acceso desde Díaz Ambrona. Las primera promoción estará terminada en 14 meses y las siguientes, "en función del mercado", según ha informado el promotor, Paulino Sendín, administrador gerente de Senpa. Además, entre estos dos últimos edificios de viviendas está prevista una superficie de uso terciario de 2.700 metros cuadrados que podría tener destino comercial, hotelero o para oficinas. La promotora agrupa a Sendibel (una sociedad que tiene Senpa con un inversor belga, que ya promovió la Torre de Elvas, en la avenida del mismo nombre). Para estas promociones de 160 viviendas con zonas comunes (pista de pádel, piscina y gimnasio) en un entorno semicerrado junto al puente de Palmas, Senpa se ha asociado con Aníbal, propietario de los terrenos y han creado Guadiana Riverside. Los edificios se han ubicado permitiendo la permeabilidad de visión desde Díaz Ambrona.

Esta actuación viene de lejos. "Ha costado su tiempo", ha recordado el alcalde. Las obras de urbanización en esta unidad de actuación comenzaron en 2008 con una propuesta de Urvicasa. Se acometió el 60% pero se paralizaron cuando la promotora quebró coincidiendo con la crisis inmobiliaria. Se hizo cargo el ayuntamiento de la gestión y sacó los trabajos a licitación en febrero del año pasado porque consideraba "fundamental cerrar esta herida" en un espacio que colmata este margen de la Adolfo Díaz Ambrona. La inversión ha sido de 580.000 euros financiados por los promotores y titulares de los terrenos (entre ellos el ayuntamiento), bajo supervisión de los técnicos municipales. El alcalde ha destacado la importancia de esta esta actuación, que da respuesta sobre todo a la necesidad de plazas de aparcamiento, que no solo servirán a los vecinos de la Margen Derecha sino a los de la parte más próxima de la izquierda en el entorno de Puerta Palmas.

Según Gragera, esta actuación servirá para aliviar el problema de estacionamiento en el Casco Antiguo, pues defiende que solo supone 5 minutos caminando por el puente Viejo. "El objetivo del ayuntamiento y mío personal era rematar proyectos que no se habían rematado y que en la ciudad, que sigue en expansión, se terminen espacios urbanos vacíos y sin aprovechamiento que tan mala imagen dan, que en este caso se ha solucionado".

Como detalle de la intervención, en el remate de unión con el Hornabeque del Puente de Palmas, en el pavimento del acerado se ha empleado un material más acorde con el monumento, se ha ampliado la superficie de zona verde y no se han colocado árboles para no entorpecer la vista.

Un año más para la piscina

De la unidad de actuación forma parte la piscina cubierta de la margen derecha que construye el ayuntamiento, cuyas obras no acaban de concluir. "Espero que no sea el cuento de nunca acabar sino el cuento lento", ha reconocido el alcalde, que ha asegurado que "la obra va avanzando, a su ritmo", aunque parezca que está parada. Ha recordado que se va a modificar el contrato debido a que con el incremento del precio de los materiales hay que ampliar la partida presupuestaria y en estos momentos se está preparando la adenda con la Junta de Extremadura (que aporta financiación) para la ampliación del plazo de ejecución, que será el máximo de un año. Según el alcalde, hace un mes enviaron a la Administración regional las condiciones de la ampliación de plazo, acompañada de las retenciones de crédito y el compromiso del ayuntamiento de ampliar la partida. El alcalde no se ha atrevido a dar fechas para "no generar frustración".