Se veía venir, pero no tan pronto y menos en la jornada en la que se celebra el Día Internacional del Libro. Apenas un día después de ser colocadas, los vándalos han hecho de las suyas en dos de las bibliotecas callejeras instaladas el jueves en cinco puntos de Badajoz. La pasada noche del viernes han roto las puertas de metacrilato que protegen los libros de las inclemencias del tiempo. Ha ocurrido en las casetas colocadas en el paseo de San Francisco y en La Alcazaba. Además, de los estantes de San Francisco han sacado los libros y han roto la mitad, en torno a una veintena, han arrancado sus páginas y las han desperdigado por el paseo. Han sido trabajadores de la concesionaria del servicio de Limpieza, FCC, los que esta mañana han dado el aviso en el teléfono habilitado en las pequeñas casetas para comunicar incidencias. Ellos mismos han recogido los libros rotos y han repuesto en su lugar los que no han quedado inservibles. De la biblioteca de la Alcazaba no han sacado el contenido pero sí han arrancado por completo la puerta.

Las bibliotecas callejeras son una iniciativa puesta en marcha por el empresario de la churrería aAaaa, Carlos Díaz, con su fondo benéfico de libros, y la asociación SOS Casco Antiguo, que han contado con el apoyo de Fundación CB para la elaboración de las casetas y de la Concejalía de Cultura, para su instalación. Todas han sido decoradas por alumnos del Bachillerato de Arte del instituto Reino Aftasí. Además de las dos que ya han vandalizado, se han colocado otras tres en el parque de las Américas, en el parque de la margen derecha del Guadiana y en el de San Fernando que, de momento, siguen en perfecto estado. El presidente de SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco, lamentaba esta mañana lo sucedido en dos de las casetas dañadas. "Contábamos con eso", reconocía. Su lectura no es sin embargo del todo pesimista. Lo ocurrido ha provocado en las redes sociales "una oleada de indignación" y "esa corriente es buena". Pues a pesar del daño provocado, "esa rebeldía significa que hay personas que entienden que esto es también suyo, que es bueno para la ciudad y esa inercia era algo que ya estaba previsto". De hecho, había comentado con Carlos Díaz que si destrozaban alguna de las bibliotecas, se volvería a colocar. "Lo material se repone y si la gente se enfada porque la han roto significa que le interesa y eso nos da fuerza para ser persistentes". A perseverancia no hay quien los gane, aun siendo conscientes de que la velocidad de destrucción es mayor que la de reconstrucción. El proyecto no peligra. "Nosotros vamos a pelear", recalca. El mal tiempo no ha acompañado el estreno, pero esta mañana hace sol y muchos curiosos se están acercando a conocer su contenido. Ese es su cometido, a pesar de aquellos que no respetan lo que es de todos. Las bibliotecas callejeras funcionan en otras ciudades y consisten en ofrecer gratuitamente libros usados en espacios públicos y que los lectores los repongan con ejemplares suyos, para generar una cadena que promueva la afición por la lectura. A Pacheco le compensa y lo anima la reacción de los usuarios, que esta mañana ha estado comprobando en su ruta para ver cómo está el contenido de las casetas y reponerlo. Las bibliotecas callejeras están siendo descubiertas por potenciales lectores. El presidente de SOS Casco Antiguo ha detectado que existe demanda de literatura juvenil e infantil en el parque de las Américas y en San Fernando y es lo que está haciendo: colocar nuevos títulos "para los más jovencitos". En la churrería aAaaa, Carlos Díaz ha tenido una caja con un cartel para invitar a los clientes a que eligiesen los libros que "alimentan" estas bibliotecas, de las que se han surtido y es el momento comprobar si se corresponde con la demanda. "Ahora mismo está un abuelo con una niña revisando la biblioteca, qué emocionante", cuenta Pacheco, contento. Es para estarlo, a pesar de todo.