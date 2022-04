La liquidación del presupuesto municipal del año anterior tiene diferentes lecturas y la que hace el grupo socialista, en la oposición, es que cada año «va engordando más y más la bola» de obras pendientes que, según se desprende del balance de 2021 (son 400 folios), de los 83 millones iniciales con los que comenzó el ejercicio solo se han ejecutado 11, critica el concejal del PSOE, Martín Serván.

El presupuesto municipal de 2021 era el prorrogado de 2020. Este año ya se ha aprobado uno nuevo. La liquidación del ejercicio anterior pasó ayer por la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio e irá el próximo lunes al pleno ordinario. Según Serván, «el capítulo de inversiones reales, las obras, se sigue ejecutando poco». El concejal explica que las inversiones iniciales de 2021 eran de 4,5 millones y de ejercicios anteriores «se arrastraban» 79 millones. Eran más de 83 millones por lo tanto. El concejal apunta que la primera vez que se enfrentó a la liquidación del presupuesto municipal de 2018, «esta bola» estaba en 50 millones de euros y, en estos tres años, como consecuencia de los ambiciosos planes de inversiones, se siguen arrastrando obras que no se han acometido, a efectos contables.

De los 83 millones, los pagos líquidos que se han hecho han sido de 11 millones y quedan pendientes 70, que si se suman a los 12 para inversiones que contemplan los nuevos presupuestos para 2022 «nos iremos otra vez a los 80 millones». «El aparato administrativo del Ayuntamiento de Badajoz no es capaz», reprocha el concejal, que considera esta situación «preocupante y grave», pues son fondos que no revierten en la ciudad. El concejal de Hacienda, Eladio Buzo, por sus parte, reconoce que esto pueda estar ocurriendo, aunque no se muestra en absoluto de acuerdo con las críticas. «Hay obras que se tardan más en hacer y otras menos, pero no hay una falta de ejecución que sea desorbitada, sino que las obras tardan, lo siento pero no estoy de acuerdo», manifiesta, en declaraciones a este diario.

Otro dato que aporta la liquidación del presupuesto es el remanente líquido de tesorería para gastos generales, que puede definirse como los ahorros (se obtiene de lo que el ayuntamiento tiene en bancos, derechos pendientes de cobro, que no ha recaudado y lo que tiene que pagar, las obligaciones). El remanente de 2021 es de 64,5 millones. De esta cantidad se amortizará el préstamo de 21,1 millones que el ayuntamiento obtuvo a finales de noviembre. En el pleno va esta modificación presupuestaria. El año anterior el remanente fue de 78 millones. En cuanto al dinero que el ayuntamiento pacense tiene depositado en los bancos, asciende a 83,5 millones, un importe que según Serván, tiene que ver con el grado de ejecución, pues muchas obras tienen financiación afectada, porque el dinero procede de otras administraciones.

A pesar de las críticas, Serván reconoce que la economía del ayuntamiento está «bastante saneada» y su situación económica es «buena», matizada en que hay 80 millones de euros que van de un año para otro de obras que no se acaban de realizar. En cuanto al remanente, el último es más «acorde» respecto a años anteriores, porque se utiliza en planes de impulso ambiciosos.

Buzo señala que teniendo en cuenta que en 2021 ha habido una pandemia, el remanente líquido, que es el que se puede gastar, se ha reducido porque «se está haciendo más uso de la hucha». La pretensión de este equipo de gobierno es acometer inversiones y el ayuntamiento «afortunadamente tiene una salud financiera muy buena», recalca.