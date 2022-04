Más de la mitad de los aspirantes que realizaron ayer el examen físico para entrar en la Policía Local de Badajoz aprobaron. De las 198 personas que estaban admitidas para lograr una de las 11 plazas disponibles para el turno libre (otras dos se cubrirán por el turno de movilidad), se presentaron 133 y, de esas, 80 fueron reconocidas aptas, un 60% del total. 65 no pudieron someterse a las pruebas, bien por no haberse presentado, bien por no haber cumplido los requisitos que se exigían: presentar el DNI, un certificado médico y el de la vacuna contra el coronavirus, todos documentos originales.

A las 8.30 horas comenzó el llamamiento en las instalaciones de La Granadilla y poco antes de las diez de la mañana empezó el examen. Los dos primeros ejercicios trataban de comprobar la potencia del tren superior e inferior de los opositores. En el primer caso, se hizo mediante el lanzamiento de un balón medicinal de tres kilos. Para aprobar, los hombres tenían que alcanzar nueve metros y las mujeres, 5,8. En el segundo caso, había que saltar horizontalmente con los pies juntos. La marca mínima para era 2,2 metros para los hombres y 1,7 para las mujeres. El tercero, de velocidad, consistía en correr 50 metros lisos en menos de 7 segundos y 50 centésimas los hombres y de 9 segundos y 40 centésimas las mujeres. Después llegó la natación con 50 metros a recorrer en un tiempo máximo de 50 segundos en el caso de los hombres y un minuto y 15 segundos en el de las mujeres. Por último, se evaluó la resistencia física de los participantes con la realización de una carrera de un kilómetro en menos de 3 minutos y 25 segundos los hombres y 4 minutos y 30 segundos las mujeres. Esta última prueba, junto con la del balón medicinal, fue la que más les costó superar a los aspirantes. De hecho, en la de resistencia cayeron 23, casi la mitad de los 53 que no pasaron. La dificultad del proceso selectivo provoca que la gran mayoría de personas que se presentan lo hagan por pura vocación. Es el caso de David Cortés, un almendralejense que, a pesar de su corta edad, 21 años, ya tiene bastante experiencia, pues se ha llegado a presentar a alrededor de una decena en el año y medio que lleva opositando. En el último quedó quinto en la lista de aprobados para una plaza en Arroyo de San Serván. Él estaba más tranquilo que Carmen Sánchez. Natural de Badajoz, era la primera vez que intenta incorporarse al cuerpo, algo que había deseado desde pequeña. Minutos antes de someterse a la primera prueba reconocía estar «nerviosita», aunque con buenas sensacions. Mañana se publicarán las listas definitivas de aprobados. El siguiente examen será el teórico, donde los opositores deberán demostrar conocer los 30 temas que entran, y, por último, el reconocimiento médico, donde existen unas 40 causas por las que se puede ser excluido.