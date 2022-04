El impuesto de plusvalía, que es que los contribuyentes pagan al ayuntamiento en el momento de la transmisión de terrenos urbanos cuando se incrementa su valor, no va a subir en Badajoz. La nueva ordenanza municipal que regula este impuesto, que está en fase de borrador y que el equipo de gobierno quiere aprobar en el pleno ordinario la próxima semana, prevé mantener inamovible el tipo de gravamen, que es del 25,74%, a pesar de que legalmente el ayuntamiento podía subirlo y de que hasta el responsable de los servicios Fiscales en el ayuntamiento proponía llevarlo hasta al 30%, para compensar la pérdida de ingresos en las arcas municipales, que rondará los 850.000 euros.

Esta pérdida de ingresos tiene que ver con la puesta al día del impuesto tras la sentencia del Tribunal Constitucional según la cual no se tiene que pagar este tributo cuando la venta es a pérdidas. Los ayuntamientos tenían seis meses para modificar sus ordenanzas y el de Badajoz lo hace ahora. Tarde, según el grupo municipal socialista, que alerta de la prescripción de derechos de cobro, aunque el concejal de Hacienda, Eladio Buzo, no lo cree así y señala que se ha hecho una consulta al Ministerio de Hacienda y la respuesta es que la ordenanza anterior no está inactiva. Apunta además que la bajada de ingresos ya está prevista en el nuevo presupuesto.

La nueva ordenanza ya recoge, expresamente, que no se producirá la sujeción a este impuesto en las transmisiones de terrenos en los que no haya incremento de valor por la diferencia con el que tuvo en la fecha de adquisición.

Buzo destaca que lo más importante para los ciudadanos es que se sepan que el tipo impositivo que se aplica en Badajoz seguirá igual. Los ayuntamientos tienen un margen de un 15% como en otros tributos y muchos, al comprobar que han perdido recaudación, lo han subido. No es el caso de Badajoz. Cuando se apruebe la ordenanza, será operativo en el plazo de 30 días.

La nueva ordenanza incluye exenciones como en la dación en pago de la vivienda habitual para la cancelación de deudas garantizadas con hipotecas contraídas con entidades de crédito. También se ha tenido en cuenta que no estarán sujetos al pago en los supuestos de transmisiones en beneficio de hijos de mujeres que han fallecido como consecuencia de violencia de género.