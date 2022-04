El campo de fútbol de Gévora tendrá césped artificial en otoño. Este mes irá a pleno una modificación presupuestaria para incluir la partida destinada a realizar estos trabajos que, según afirma el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, empezarán a finales de mayo o principios de junio. El plazo de ejecución es de cuatro meses a partir de la firma del acta de replanteo, por lo que en octubre de 2022 la renovación debería estar terminada.

El proyecto se anunció en agosto de 2020, pero no se licitó hasta justo un año después, cuando salió a concurso por 350.000 euros, impuestos incluidos. A finales de octubre se adjudicó provisionalmente a la empresa Gosadex SL por 313.339,18 euros (un 10,47% menos que la cantidad inicial), pero la cantidad de obras y proyectos que el ayuntamiento ha ido licitando desde entonces, señala Urueña, impidió tener la adjudicación definitiva antes de que terminase 2021. Intentaron llevar la modificación presupuestaria al pleno del mes pasado, pero todavía faltaba documentación, por lo que finalmente se prevé que se apruebe el próximo 25 de abril.

Desde el CD Gévora esperan con ansias el cambio del césped, ya que afirman que el estado actual del terreno de juego es «deplorable». Samuel Durán, responsable de comunicación del club, explica que la parte central, la que va desde una portería a la otra, está «impracticable» y asegura que, de seguir así, no podrían iniciar allí la temporada que viene.

Cuenta que hay numerosos hoyos que afectan a la práctica del fútbol. Los días de lluvia, además, la situación se complica todavía más porque el césped no traga el agua como debería, por lo que se embarra. Todo ello afecta a los jugadores, que corren un gran riesgo de lesionarse, así como al propio juego: «Dan un pase y el balón muchas veces bota mal y hace un extraño. Se han fallado muchas ocasiones por eso».

Las quejas de los contrincantes son constantes. «Nosotros ya estamos acostumbrados porque no nos queda otra, pero los rivales cuando vienen te dicen que es muy complicado jugar en el campo del Gévora», lamenta Durán.

Diez años

El césped natural que tienen se inauguró en marzo de 2012. La vida útil de este tipo de terreno puede superar, precisamente, los diez años que se cumplieron el mes pasado, pero solo si su uso se hubiese limitado al primer equipo. «Hay fines de semana en los que se han llegado a juntar hasta cuatro equipos jugando allí», indica el responsable de comunicación del Gévora, y es que la cantera del club ha experimentado un gran crecimiento. Ahora mismo tienen 15 equipos que integran un total de 270 jugadores, a los que hay que añadir los alrededor de 30 que forman parte del que compite en Primera División Extremeña.

Se hará un campo de fútbol 11 y dos de fútbol 7 transversales. Además, se ejecutará una nueva red de drenaje y riego, se dotará a las instalaciones de nuevo equipamiento deportivo, se construirán acerados perimetrales con barandillas y se modificará la estructura del graderío.

Pero, sin duda, la mejora que destaca por encima de todas es la de la iluminación. Se colocarán cinco proyectores leds en cada torreta existente. «Por la noche se puede entrenar, pero jugar un partido oficial ya es más complicado porque hay bastantes sombras y la iluminación es bastante escasa», dice Durán.

De momento no han pensado qué hacer si las obras coinciden con la competición: «Habría que buscar alguna alternativa, pero todavía no nos hemos planteado esa opción porque no sabemos cuándo van a empezar los trabajos». En menos de dos meses, a priori, deberían hacerlo.