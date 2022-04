Vías y Obras se trasladará a una nave en alquiler para que se pueda derribar el viejo Ifeba

Cambio de planes en el servicio municipal de Vías y Obras de Badajoz, que tiene que marcharse ya de las instalaciones que ocupa en el antiguo Ifeba, cuyo terreno se vendió a una promotora inmobiliaria, pero la obra de la nave que el ayuntamiento quería construir en el Nevero, en la parcela del matadero municipal, continúa parada y pendiente de que se rescinda el contrato con la adjudicataria. Como solución transitoria, el servicio de Vías y Obras se trasladará a una nave en alquiler situada en la carretera de Cáceres, junto a los almacenes Calero, y el material que pueda estar a la intemperie se llevará a la parcela de El Nevero, según ha explicado el concejal del área, Carlos Urueña.

La parcela del viejo Ifeba, situada junto a la Urbanización Guadiana, detrás del centro comercial Conquistadores, tiene uso residencial. El ayuntamiento la sacó a subasta para obtener fondos destinados a inversiones y se presentó un único postor, Mirador de Lusitania, del Grupo Edética, que pagó por el terreno de 19.158 metros cuadrados más de 4,7 millones de euros. El solar se escrituró a nombre del nuevo propietario en marzo de 2021 y, según recogía expresamente el pliego, el ayuntamiento disponía de un año para abandonar las instalaciones, plazo que acaba de cumplirse. Entretanto, el ayuntamiento quería reubicar el servicio de Vías y Obras en una nave de nueva construcción en El Nevero, pero la obra está parada porque la constructora adjudicataria no ha seguido adelante por la subida de precios del material, según expuso en el escrito que remitió en diciembre.

Urueña apunta que el plazo de ejecución está a punto de expirar, pues el contrato se firmó en junio y era de 10 meses. Una vez que se rescinda, se volverá a licitar. Para poder hacerlo, se ha subido la partida más de un 20% en el nuevo presupuesto municipal (salió por 1 millón de euros), pues reconoce que desde que se adjudicó se han incrementado mucho los costes de construcción. Según Urueña, antes de firmar el contrato, el ayuntamiento pidió a la adjudicataria que revisase los precios, pero siguió adelante. El concejal sabe que todos estos procedimientos demorarán el traslado de Vías y Obras a su sede definitiva.

Presupuesto

El contrato de alquiler de la nave para su ubicación provisional es de 18 meses, desde el 1 de enero (está apalabrado con los dueños, no firmado, hasta que no entre en vigor el presupuesto) y cree que si necesitasen más tiempo podrían continuar. «Pero no podemos entorpecer el desarrollo una vez que han comprado los terrenos», señala, en referencia a la parcela del viejo Ifeba. Urueña es consciente de la dificultad que entraña rescindir un contrato.

El compromiso del ayuntamiento es trasladar el servicio antes de junio y así lo ha acordado con los nuevos propietarios, para no interferir en sus planes de demolición de las instalaciones y que puedan empezar las obras de urbanización y de construcción de viviendas. El traslado está pendiente de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2022, posiblemente este mes, que incluyen un partida para el alquiler de otra nave. Antes de que termine este mes comenzarán a hacer el cambio.

La demolición de las instalaciones de Ifeba podría prolongarse un par de meses y la previsión es comenzarla en verano. Aún tiene que aprobarse el programa de ejecución. El pliego establecía que el ayuntamiento debe pagar 1.000 euros por cada mes de demora en el traslado.

Desde verano del año pasado se anuncia la construcción de viviendas en la parcela y la inmobiliaria Hábitat ya las está comercializando. Según informan en esta inmobiliaria, el inicio de la obra está previsto al comienzo de 2023 para que estén finalizadas a finales de 2024. En una primera fase se construirán 66 pisos y habrá una segunda, de la que aún no se informa. Esta primera fase se edificará en el terreno más próximo a al centro Conquistadores y son viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios.