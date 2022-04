Eran optimistas esta mañana en la parroquia de San Fernando y Santa Isabel, en Badajoz, donde confiaban en que la lluvia les daría una tregua para montar el paso del Misterio del Calvario en la calle a las 19.30 horas, como marca su tradición, y salir en procesión. Pero la climatología no se lo ha permitido y la Hermandad del Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia acaba de decidir esta tarde de martes, in extremis, posponer la salida hasta las 21.00 horas, cuando las previsiones son más optimistas, y acortar el recorrido para no tentar a la suerte, según acaba de confirmar el párroco, Santiago Ruiz.

El paso con sus nazarenos hará el recorrido directo hasta la iglesia de San Juan Bautista, situada en la plaza de Minayo, donde permanecerá, como estaba previsto, hasta el Viernes Santo para participar en la Procesión Magna. Ese día regresará a su iglesia del barrio de la Estación. A las 21.00 horas está previsto que el Misterio del Calvario desde la parroquia, situada en la calle Canarias, recorrerá Carolina Coronado hasta Cuatro Caminos, atravesará el Guadiana por el puente de Palmas y continuará directamente por la calle Prim, la avenida Juan Carlos I, hasta entrar en San Juan Bautista, sin girar hacia la plaza de la Soledad ni hacer carrera oficial en la plaza de España,. Este año esta procesión cambiaba el itinerario porque la calle Santa Lucía está en obras e iba a seguir por Prim, como finalmente hará, pero acortando el recorrido.