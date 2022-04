Por la mañana han sido optimistas en la parroquia de San Fernando y Santa Isabel y en el convento de las Descalzas, donde confiaban en que la lluvia les daría una tregua para dejar procesionar los pasos de este Martes Santo, que tanto fervor congregan a uno y otro lado del río Guadiana en Badajoz: en la Margen Derecha con la hermandad de los ferroviarios y, en la izquierda, en pleno corazón del Casco Antiguo, con el Cristo de la Espina y la Virgen de la Amargura. Pero el cielo se fue tiñendo de gris a medida que avanzada la tarde, poniendo a prueba los planes de ambas hermandades.

El Misterio del Calvario se tendría que haber montado en la calle a las 19.30 horas, como marca su tradición. Pero a esa hora llovía y la Hermandad del Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia, con sede en la parroquia de San Fernando, decidió in extremis posponer la salida hasta las 21.00 horas, cuando las previsiones eran más optimistas, y acortar el recorrido para no tentar a la suerte, según explicó el párroco, Santiago Ruiz. Llegó la hora marcada y tampoco las predicciones invitaban a salir con holgura, por lo que fueron alargando la decisión hasta que por fin, pasadas las diez de la noche, empezó a montarse el paso, que ha comenzado su recorrido

En esta cofradía tenían que sopesar el riesgo pues su principal misión es llevar el Misterio del Calvario al otro lado del río, a la iglesia de San Juan Bautista, en la plaza de Minayo, donde permanecerá hasta el Viernes Santo para la Procesión Magna. Ese día regresará a su parroquia. El itinerario de esta procesión se había modificado este año debido a las obras de la calle Santa Lucía que la conducían hasta la plaza de la Soledad para encontrarse con la Patrona. Se desviaría por Prim y la avenida Juan Carlos I para entrar por Francisco Pizarro. La amenaza de lluvia ha cambiado también esos planes y la hermandad ha decidido acortar el recorrido para hacerlo directo sin carrera oficial.

Las sillas de la plaza de España, colocadas desde bien temprano, se han remojado aunque no se han usado. A las diez de la noche se estaban desmontando. Este Martes Santo no hay carrera oficial en Badajoz. Tampoco para Jesús de la Espina y la Virgen de la Amargura, con sede en el convento de las Clarisas Descalzas. Cientos de devotos esperaban con puntualidad la salida, que no ha llegado a producirse. Lágrimas y abrazos de desconsuelo entre los costaleros de la Asociación San José, cuando la hermana mayor, Ana Sánchez-Barriga, ha anunciado que decidían suspender la procesión por la amenaza de lluvia, y que las puertas se abrirían para que los feligreses pudiesen entrar en la iglesia a acompañar a los pasos. Los devotos del Cristo tendrán la oportunidad de verlo en la calle en la Magna, no así a la Amargura. La hermana mayor, que cumple su último mandato, reconoce que durante el día habían sido optimistas porque la predicción era que dejaría de llover, pero no ha sido así y nadie les daba seguridad de que los pillasen en la calle. «Ante la duda, con toda la pena de nuestro corazón, no ha podido ser, pero el año que viene, si Él quiere, saldremos».