La ‘Marea azul’ no para. Los familiares, amigos y conocidos de Déborah Grau, la sargento de artillería fallecida en mayo de 2021 tras sufrir un accidente mientras realizaba unas maniobras en Alicante, han organizado una caminata hacia la ermita de la Virgen de Bótoa el próximo domingo 24 de abril. La salida de este I Encuentro Familiar se hará a las 9.00 desde Puerta de Palmas y se llegará aproximadamente sobre las 13.00 horas.

La ruta no se ha escogido al azar, y es que este camino ha sido muy importante en la vida de Deby, como la conocían sus allegados. Su abuelo tenía su empresa en aquella zona y su padre trabajó durante muchos años como militar en la base General Menacho, un trayecto que Déborah empezó a hacer con él cuando ingresó en el Ejército. «Siempre hemos pedido mucho a la Virgen de Bótoa, ha sido nuestro referente. Íbamos a Valdebótoa a formalizar negocios con mi padre, como se hacía antiguamente, parábamos a tomar algo en las fiestas...», recuerda Ana Serra, su madre.

Por lo especial que esta pedanía ha sido y es para los Grau Serra, la familia ha decidido entregar al alcalde pedáneo una camiseta del reto que la militar inició en 2017: alcanzar un millón de donantes de médula ósea. Harán lo propio con la Hermandad de Bótoa, que les abrirá la ermita para poder realizar una ofrenda floral a la Virgen.

De momento hay unas 40 personas apuntadas, aunque se espera que aumenten en los próximos días. «‘Marea azul’ no somos solo la familia de sangre, sino todas aquellas personas que, de una forma o de otra, quieren estar». Ese mismo día también se celebrará una marcha de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), y ya hay gente que ha avisado de no poder ir a la suya por coincidir con la otra. «Pero no importa -asegura Ana- porque el fin es el mismo: darle visibilidad al reto de Déborah y, por supuesto, hacerle un homenaje a ella».