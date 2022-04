El grupo municipal socialista de Badajoz lamenta que la Semana Santa pacense no sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional debido a que todavía no se ha sacado a licitación la asistencia técnica y no existe el expediente necesario para ello.

El portavoz de la formación, Ricardo Cabezas, se cuestionó ayer en rueda de prensa si se tienen en cuenta los requisitos para esta declaración, como diez impactos relevantes en prensa, amplia difusión en internet, web en al menos dos idiomas o posicionamiento en buscadores. Según Cabezas, las declaraciones que ha realizado el primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, daban a entender que la declaración se tendrá en breve, algo que a su juicio es «pecar de conformista y negacionista al no reconocer la verdad». «No es verdad, hay que ser más riguroso y no engañar a la gente porque no hay nada sobre ello», añadió.