No volverá a la política municipal. Francisco Javier Fragoso descarta regresar a la capital pacense a pesar de que la nueva etapa que comienza el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza podría suponer una oportunidad para encontrar un hueco en el ayuntamiento donde ha pasado 26 años como concejal, ocho de ellos como alcalde. «He tenido la suerte de que mi partido decidiera que jugara un papel en el Senado para defender los intereses de Badajoz y de mi provincia, y en ello estoy absolutamente feliz y satisfecho», manifestó ayer en rueda de prensa.

En ese sentido, el senador respaldó a Antonio Cavacasillas en su candidatura a la alcaldía de la ciudad, aunque el actual primer teniente de alcalde y concejal de diversas áreas, entre ellas Servicios Sociales y Juventud, todavía no ha sido confirmado desde Madrid como candidato a dirigir Badajoz -de momento solo es una propuesta del PP provincial-. «Yo ya le he apoyado en su elección como coordinador local, el resto de las cuestiones dependen de los tiempos que el partido tiene que marcar en sus procedimientos, pero evidentemente Antonio me parece una magnífica opción», añadió.

Fragoso realizó estas declaraciones este jueves en una comparecencia donde expresó sus quejas acerca del retraso en diversos proyectos que el Ejecutivo nacional no agiliza desde hace años. El primero que mencionó fue el desdoblamiento de la carretera de Sevilla (N-432). «He preguntado varias veces y, desgraciadamente, el Gobierno me responde por última vez en 2022 diciéndome que el proyecto de información pública fue aprobado ya definitivamente en junio de 2020 y que, una vez se apruebe el de construcción, se podrá licitar la obra conforme a las disponibilidades presupuestarias. O sea, no concreta nada», lamentó.

El senador se pronunció en unos términos parecidos sobre la rotonda de acceso a la barriada de Cerro Gordo, asegurando que el Ejecutivo nacional le dio la misma contestación. Fragoso también habló de la remodelación de la avenida Ricardo Carapeto y de la carretera a Cáceres, «que tiene un primer tramo con el proyecto ambiental aprobado, solo falta licitarlo».

El exalcalde pacense no se explica por qué no se ejecutan estos proyectos teniendo el dinero presupuestado para ello, y opinó que, «en cierta medida, se están riendo de la ciudad y de la provincia con el silencio cómplice de Guillermo Fernández Vara y de la delegada del Gobierno. No sé cómo hay rumores que dicen que aspira a ser candidata a la Alcaldía de Badajoz con lo que está haciendo por la ciudad el Gobierno que ella representa», concluyó.