El ayuntamiento defiende la obra en la calle Arrayanes como "la mejor solución"

Debido a la existencia de diferentes pendientes y cotas en la calle Arrayanes, donde además se han tenido que mantener la mayoría de los árboles porque están en buen estado, «es imposible» dejar una superficie horizontal completa, según defendió ayer Carlos Urueña, concejal de Vías y Obras, que reconoció que se trata de «una obra muy complicada». «Hemos intentado arreglar las diferencias de cota lo mejor posible», dijo. Urueña respondió así a las quejas expresadas por hosteleros de esta calle peatonal de Ciudad Jardín y de la asociación de vecinos, que denunciaron que los trabajos que ha realizado el ayuntamiento para mejorar la accesibilidad son «una chapuza».

Sabe el concejal que el resultado de la obra no responde a lo que recogía el proyecto. En la calle había 12 árboles e inicialmente se planteó que se quitarían si estaban enfermos. Si se cortaban todos, sería «más sencillo» nivelar el terreno y dejar una explanada «más o menos plana». Pero el informe de Parques y Jardines determinó que solo dos de los árboles estaban enfermos, que son los que se han quitado, y un tercero cuyas raíces resultaron dañadas con la obra. En el momento en que se cortaron hubo quejas por la supresión de estos ejemplares.

Urueña expresó que no han querido cortar los árboles que no están enfermos debido a su porte, por su función de pantalla visual y acústica para las viviendas de alrededor y por la sombra que aportan para mitigar las altas temperaturas en los meses estivales. Como había que mantener los árboles, la plataforma de la calle no ha podido quedar plana porque ha quedado en medio la fila de alcorques. En cuanto a los desniveles, Urueña adujo que están supervisados por Otaex, la oficina de accesibilidad técnica de Apamex y, como no se pueden poner escaleras, la única forma de salvar los desniveles es colocando rampas. Sobre el problema de que las terrazas se inunden cuando llueve, Urueña avanzó que se ha tomado la decisión de colocar una canaleta que recoja el agua hasta el sumidero.

El concejal negó que no se haya reunido con los vecinos, pues estuvo en la sede de la asociación y también avisaron a los hosteleros mientras acometían la obra.