Vecinos y hosteleros tachan de "chapuza" la obra de la calle Arrayanes de Badajoz

Era una antigua reivindicación de los vecinos y de los hosteleros: que mejorase la accesibilidad y la imagen de la calle Arrayanes, en Ciudad Jardín. Pero el resultado de la obra que ha acometido el Ayuntamiento de Badajoz en esta vía peatonal de Ciudad Jardín no solo no es el esperado sino que lo tachan de «chapuza». Tantos obstáculos presenta, con distintos niveles, rampas con demasiada pendiente y suelo con desnivel, que cuando los jóvenes quedan en este lugar bromean diciendo: «vamos a echar una partida de Mario Bros». La obra, adjudicada por 77.500 euros a Mesasol Uno, concluyó después de Navidad y la calle parece un circuito de obstáculos: con tramos en distintas alturas y rampas.

Entre los que más se queja está Carlos Pinto, dueño del restaurante El Bizarro. Este empresario confiaba, porque así se lo hicieron creer, en que la calle quedaría «recta», como está la plataforma del tramo central, que es la única que se ha adecuado. Los restaurantes de la acera habían acordado desmontar sus carpas porque se iba a nivelar el suelo donde colocan las terrazas, pero no se hizo. Él mismo ha tenido que hacer un vierteaguas para evitar que cada vez que llueva se cuele en la su terraza. Aún así, se inunda. En el otro extremo, en el restaurante Las Candelas, la constructora sí habilitó el vierteaguas, pero el suelo de la carpa también se llena de charcos cuando llueve. Ayer fue la última vez. José Antonio Gago trabaja en este restaurante y coincide con Carlos Pinto en calificar de «chapuza» el resultado de la obra.

El proyecto inicial contemplaba suprimir las jardineras para ganar espacio peatonal, pero cuando empezaron a quitar árboles hubo quejas y finalmente no se arrancaron todos, aunque sí se ha reducido el tamaño de sus alcorques. Los árboles son de gran porte y Carlos Pinto cuenta que en los 21 años que lleva funcionando su restaurante no se han podado nunca. No hay más que verlos. Denuncia además que el proyecto contemplaba el cambio de las luminarias y tampoco se ha hecho. Además, cuenta que su negocio tiene permiso para colocar 6 veladores en la parte baja y otros tantos en la superior. Pero en la de arriba han colocado mobiliario urbano: dos bancos y una papelera, con lo cual ya no puede instalarlos. Este empresario dirigió un escrito de queja al ayuntamiento el 17 de febrero y aún no ha recibido respuesta.

También la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín se dirigió al ayuntamiento cuando se estaba haciendo la obra, según cuenta su presidente, Manuel Candalija, que recuerda que llevaban años reivindicando la remodelación de la calle y el resultado nada tiene que ver con el proyecto que les enseñaron. También les dijeron que avisarían a los bares antes de iniciar las obras y nunca lo hicieron, como tampoco han rematado bien los trabajos. «Han ido parcheando», lamentó. Este diario preguntó ayer a la Concejalía de Vías y Obras y no recibió contestación.