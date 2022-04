A Juan Manuel Salgado comenzó a picarle el gusanillo por la cocina cuando ayudaba a su abuela con sofritos o guisos. Aunque él afirma que nunca pensó dedicarse profesionalmente a la cocina, el cocinero pacense disputará este jueves la final del concurso ‘Cocinero del año’ en Barcelona, el certamen gastronómico más prestigioso del panorama español. El chef del restaurante Dromo accedió a la fase final tras quedar segundo clasificado en la semifinal de Granada, donde preparó un entrante de huevo con parmesano, dados ibéricos y trufa, un principal con atún glaseado, guisito tierno y maíz crujiente y, finalmente, como postre, cremoso de pasión, yogurt y cítricos.

-¿Cómo afronta la final? ¿La preparación es muy importante?

No es mi primera vez en este concurso así que ya conozco cómo funciona el certamen. El concurso consta de tres fases: la primera es una preselección por escrito en la que tú mandas tus recetas y fotos; después, te seleccionan para una semifinal en la que ya cocinas presencialmente y compites contra otros cocineros de otras comunidades autónomas; por último, la final. Por la pandemia llevaba tres años sin celebrarse, así que esta edición es especial. Respecto a la preparación previa es muy importante y se podría asemejar al de una cita deportiva: entrenar, practicar y ensayar. Además, soy de esos cocineros que me intereso por el proceso de investigación previo a la fase final. Me gusta, por ejemplo, investigar qué perfil de plato ha salido ganador otros años. Esto también es preparación. Debes preparar platos elaborados pues te enfrentas a un menú completo: entrante, plato principal y postre. Incluso tienes una serie de pautas que debes cumplir, como un presupuesto del que no te puedes pasar. Es importante tener controlado todo esto y eso se consigue teniéndolo preparado.

-¿Qué objetivo se fija ya que ha llegado hasta aquí?

Disfrutar, que a veces se nos olvida. Puede sonar algo bohemio, pero mi principal objetivo es ser feliz. Entras en la dinámica del día a día, de trabajar y cuando te das cuenta no disfrutas de los momentos. Si miro atrás y veo todo lo que hemos conseguido con Dromo digo ‘wow’, parece que no he disfrutado nada. Lo importante al final es parar, sentir lo que tenemos, dedicarnos a ser felices y gozar del proceso porque esta profesión es muy dura y competitiva.

-En 2019 nace Dromo, su primer proyecto personal.

Dromo lo inauguramos en febrero de 2019. Las circunstancias no fueron las mejores porque sólo llevábamos un año cuando llegó la pandemia y nos vimos obligados a cerrar. No voy a decir que fueron tiempos fáciles pero, a pesar del poco tiempo que llevamos, estoy muy contento con el trabajo realizado. En este restaurante cocinamos teniendo siempre presente un hilo conductor como es Badajoz. Nuestra intención siempre ha sido apostar por hacer algo joven y fresco. Desde el primer año hemos sido reconocidos por las guías Michelín y Repsol, incluidos en el top 100 del tenedor o nominados a cocinero revelación de Madrid Fusión. Estoy muy satisfecho con lo que estamos consiguiendo.

-¿Se ve preparado para recibir una estrella Michelin?

Recibir este tipo de premios tiene que ser consecuencia del trabajo diario. Nuestro objetivo es que el clienta salga con una sonrisa por la puerta, conozca nuevos productos y se quede con ganas de repetir. Si eso lo conseguimos, que venga lo que tenga que venir. Obviamente conseguir un premio de esta magnitud pondría al restaurante en un escalón superior. En nuestra mano solo está seguir luchando, trabajando y haciendo feliz a la gente que viene a nuestro restaurante.

-¿Los realities gastronómicos como Masterchef influyen de manera positiva o negativa en la gente?

Estos programas han tenido un aspecto muy positivo, ya que visibilizado la profesión, pero nos han dado una visibilidad engañosa. Los profesionales del sector recriminamos que se ha vendido esa imagen de ‘superchef’, de chaquetilla blanca impoluta, cuando la realidad es totalmente diferente: las cocinas son complicadas, sacrificadas y no todo el mundo tiene plantilla de 15 o 20 cocineros. Los chefs tienen que hacer de todo, limpiar los cubos de basura, hay que cortarse, quemarse y fregar. Creo que han dignificado la profesión, pero de una manera errónea.