Qué fue primero la gallina o el huevo? En esta disyuntiva se encuentra la Confederación Empresarial de la Provincia Badajoz (Coeba), cuyo presidente en funciones, Javier Peinado, ha anunciado que no convocará elecciones como se había comprometido para el primer trimestre de 2022 (que ya ha concluido) mientras el proceso siga judicializado. Pero si las convocase, el proceso se desjudicializaría pues las organizaciones que acudieron al Juzgado de lo Mercantil en diciembre para obligarlo están dispuestas a retirar la demanda.

Eso sí, las elecciones tendrían que convocarse «de forma oficial», según defendió ayer Juan Metidieri, vicepresidente de Coeba y presidente de Apag Extremadura Asaja, una de las organizaciones que interpuso la demanda. Metidieri señaló que para retirarla debe existir «una convocatoria oficial» de asamblea y de elecciones, acordada en el comité ejecutivo y trasladada a los socios.

Uno debe dar un paso para que el otro reaccione y salvar este desencuentro. Parece claro que Peinado no está por la labor, a raíz del nuevo comunicado que emitió Coeba ayer por la tarde, después de comparecer por la mañana en Mérida, en rueda de prensa, los autores de la demanda: los presidentes de Apag-Extremadura, Aspremetal y Ceal (Coordinadora Empresarial de Almendralejo), Metidieri, Francisco Pantín y Ángel Barrena, respectivamente. Todos son miembros de la directiva de Coeba. Querían contestar a Peinado, que el jueves pasado envió un comunicado asumiendo que no podía convocar elecciones el primer trimestre de 2022, como había anunciado, por respeto a la tutela judicial.

En la comparecencia de ayer en Mérida informaron de que la demanda presentada ante el Juzgado de lo Mercantil ha sido admitida a trámite en marzo. El juez se lo comunicará a las partes, que tienen un plazo de 20 días para llegar a un acuerdo o continuar por el cauce judicial. Según manifestó Metidieri a este diario, por su parte siguen teniendo confianza en que las elecciones en Coeba se convoquen, a pesar de que Peinado insiste en buscar «argumentos» para no hacerlo, porque «no tiene voluntad». Si las convoca, inmediatamente retiran la demanda, si bien asegura que de ninguna manera influye para que puedan ser convocadas. De no hacerlo, el proceso judicial continuará «y se lo dirá el juez, otra opción no hay, pero todo esto se podría agilizar y se podría evitar», recalca.

Cuando en Coeba lamentan la intromisión de personas ajenas, ninguno de los tres se da por aludido. «A mí me nombró él vicepresidente», recuerda Metidieri a Peinado. Respecto a la presencia de Baselga como portavoz, el presidente de Asaja aclara que solo ha estado coordinando y haciendo el trabajo para evitar que lo tuvieran que hacer estas organizaciones. Metidieri señala que no solo está la representación de Asaja, Aspremetal y Ceal, sino que «hay mucha más gente detrás».

A esta comparecencia en Mérida respondió inmediatamente Peinado con el segundo comunicado, con el que el comité directivo de Coeba anuncia que cumplirá su compromiso de iniciar el proceso electoral «en cuanto se tenga constancia de que no hay procedimiento judicial abierto que pueda interferir en dicho proceso». Lo que pide por tanto Peinado es que se retiren los «obstáculos». «No podemos iniciar un proceso así sin saber si podrá celebrarse con garantías». «Ya en diciembre pasado nos encontramos con que 15 días después de anunciar fecha para iniciar el proceso electoral se presentó una demanda. Mal puede pedir ahora un voto de confianza quien actuó de ese modo», defiende. Al mismo tiempo, Peinado cuestiona la representación de las tres organizaciones que han presentado la demanda, pues Coeba está conformada por una treinta.

Semejantes declaraciones no dan pie a un posible entendimiento, si cada parte pide a la contraria que dé el primer paso.

Metidieri sabe que el presidente en funciones de Coeba «tiene difícil explicación» para justificar lo que está haciendo, porque no se celebran elecciones desde hace 7 años. En cuanto a su continuidad, apunta que «en su día» ya trasladó a Peinado que «se trata de coser» a la organización y buscar a la persona «que una lo máximo posible». «Puede ser él o cualquier otra persona», pero «con estas actitudes que está teniendo, va a ser difícil». Esa es la cuestión.