Se hace raro verlos con el costal puesto entre los aparatos del gimnasio del Viejo Vivero, donde ayer el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura comenzó un estudio pionero y novedoso con los costaleros de Badajoz, como el que ya hizo con los pilotos de la base aérea de Talavera. El gimnasio se transformó en un laboratorio para valorar cómo les afecta cargar con los pasos en Semana Santa.

El estudio continúa el próximo sábado y entre las dos jornadas participarán un mínimo de 60 costaleros, a los que se mide la movilidad de la espalda, la conciencia corporal y la activación muscular, así como el estrés que genera sacar un paso. Esto último se realizará en las procesiones del Martes Santo. Antes de salir, monitorizarán a varios costaleros con un equipo portátil de medición del ritmo cardíaco, que les retirarán cuando termine el desfile.

El proyecto consiste en un centro de evaluación de la condición física del costalero. Su responsable es Luis Espejo, vicesecretario del colegio profesional. Espejo explica que se trata de evaluar la espalda de los costaleros para después prestarles una atención más específica. La pretensión no es realizar un diagnóstico, sino hacer mediciones de su condición física que permitan obtener resultados sobre las características de la espalda de los costaleros de Badajoz.

‘LEVANTÁ’ SIMULADA /En las instalaciones del Viejo Vivero se organizan dos tipos de pruebas. En el gimnasio se hace la valoración de la actividad muscular que el costalero desarrolla en la ‘levantá’ con sus diferentes fases. Para ello, se intenta reproducir el esfuerzo debajo de su trabajadera con un peso aproximado (entre 32 y 34 kilos) y simultáneamente se mide con unos electrodos la actividad muscular en cada fase, con y sin faja. Eso permite conocer mejor el trabajo del costalero desde el punto de vista funcional para realizarle las mejores correcciones tanto en la asistencia como en la prevención. En otra estancia, se realizan valoraciones funcionales sobre el control en la zona lumbar y cervical. El estudio de cada costalero se prolonga unos 40 minutos.

Con todas las mediciones obtenidas sabrán, por ejemplo, si los costaleros presentan en líneas generales alguna limitación en el movimiento de rotación del cuello y cuando levantan el paso no se activa la zona lumbar y, con estos resultados, los fisioterapeutas conocerán qué tienen que trabajar para que no se lesionen con más frecuencia. «El objetivo es detectar las características comunes de la espalda del costalero para intentar ponerles solución», resume Luis Espejo.

El estudio es personalizado y se utiliza como una muestra representativa que permitirá obtener conclusiones homogéneas sobre las afecciones más comunes. Para realizar la valoración no vale cualquier costalero. El colegio ha puesto unos requisitos que ha trasladado a las hermandades: haber procesionado portando pasos en los últimos 7 años de manera ininterrumpida (al menos 2 pasos en cada Semana Santa) y tener o haber tenido dolor en el cuello, la espalda o las piernas asociado a sacar los pasos y que no se hayan operado de la columna en el último año, así como no pueden estar tomando medicación para el dolor de espalda en los últimos 6 meses.

DESDE 2016 / La relación de este colegio profesional con los costaleros viene de largo. Los fisioterapeutas colaboran con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz y con la Asociación de Costaleros San José, a través de la Concejalía de Cultura, para organizar actividades que beneficien a los costaleros y otros protagonistas de las procesiones, como los que portan estandartes o penitentes, a los que ofrecen asesoramiento. Desde 2016 funciona el Centro de Atención del Costalero, donde los de cualquier hermandad pueden asistir de manera gratuita con cita previa para ser tratados. Este año funcionará el Martes Santo en horario de tarde, el Jueves Santo por la mañana y por la tarde y el sábado, después de la Magna, que se celebra el Viernes Santo.

Conforme han ido transcurriendo los años, la aceptación, la acogida y el trato han sido «muy buenos», corrobora Luis Espejo. Eso ha permitido ir introduciendo iniciativas a petición del propio colectivo que los profesionales han ido incorporando. Así, han organizado talleres prácticos dirigidos a la cantera, para atender «el relevo generacional» que tanto preocupa a las hermandades, para intentar consolidar en el tiempo una labor insustituible.

El colegio ha venido impartiendo a los costaleros más jóvenes talleres sobre ergonomía, los mejores ejercicios de calentamiento y estiramiento para las zonas de trabajo o aclararles, por ejemplo, creencias erróneas. Luis Espejo cita, como curiosidad, que cuando empezaron les sorprendió que muchos creían que las mujeres no pueden portar los mismos pasos porque tienen una vértebra y una costilla menos. «Intentábamos unir la tradición con la ciencia y eso fue muy interesante», apunta.

A partir de ahí, el colegio ha ido dando «una vuelta de tuerca» introduciendo novedades en los talleres prácticos. Tras estas dos iniciativas, les pidieron realizar las correcciones in situ, porque hasta entonces los fisioterapeutas no estaban delante de los pasos. Eso hicieron y los fisioterapeutas empezaron a ir a los ensayos. El domingo pasado estuvieron en el del Santo Entierro y la Virgen de Las Lágrimas (San Agustín). Quieren llegar a todos los que estén interesados. Allí les explican ejercicios de estiramiento y calentamiento, cuándo tienen que beber y cuándo no, si deben comer antes de salir a procesionar, que diferencien bien las fases, que sepan que tienen que marcar los pies «y los vas educando en hábitos saludables». Les dan consejos de comportamiento antes de procesionar, dentro del paso para mejorar las posiciones y evitar lesiones y qué tienen que hacer para recuperarse, la importancia del descanso y de acudir al Centro de Atención al Costalero para descargar la musculatura. En definitiva, «que aprendan un poco a cuidarse».

Tras toda esta experiencia, el colegio ha dado este año otra vuelta de tuerca más y se ha puesto en marcha este centro de valoraciones funcionales, una iniciativa que tras los dos años que los costaleros llevan sin salir, toman como un impulso para a partir de ahora plantear el futuro. Del estudio se encargan dos fisioterapeutas que el colegio ha contratado. Los datos que obtengan se analizarán y el colegio presentará un informe a la concejalía para compartirlo con todas las hermandades y la asociación San José.