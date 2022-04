El letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación de Badajoz, Juan Durán, en representación de ‘Juan Durán Muñoz e hijos’, y el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, presentaron ayer el premio Enfermera Raquel Nieto Ramírez al mejor expediente académico para estudiantes de grado en Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. El premio, sufragado por ‘Juan Durán Muñoz e hijos’ con una donación de 1.500 euros, quiere promover la excelencia de los estudiantes del grado de Enfermería por el esfuerzo desarrollado, reflejo del empeño y trabajo realizado por la enfermera Raquel Nieto, esposa de Juan Durán, fallecida tras una larga enfermedad.

Esta convocatoria se presentó en la diputación con el vicepresidente primero, Ricardo Cabezas, los hijos y familiares del matrimonio y el conjunto de letrados del gabinete jurídico de la institución. En su intervención, Juan Durán explicó que con este premio se pretende reconocer la vida y trabajo de su esposa, de la que destacó que es el amor de su vida y la madre de sus hijos, a la vez que mostró la «admiración» que siente por su forma de ser y sus valores. Recordó que conoció a Raquel Nieto en 1985 cuando trabajaban en una mercería, donde supo que había acabado el bachillerato pero no podía seguir sus estudios universitarios. Había fallecido su padre con 47 años. Era taxista, trabajador que entonces cotizaba «por el sello de autónomos, que venía a ser la insignificancia de quedar a su madre una pensión de 20.000 pesetas mensuales». Con estos escasos recursos y aunque hubiera podido cursar con beca una carrera universitaria, su aportación a la economía familiar se hacía «imprescindible». No obstante, él mismo la animó a hacer Derecho porque la presencialidad no era «imprescindible». «Era una estudiante magnífica, sacaba las asignaturas sin ningún problema».

Ya casados, nació su primer hijo con problemas de salud, superó la enfermedad y llegó al mundo su hermano con siete años de diferencia. En ese momento, Raquel anunció que quería retomar los estudios, en algo que supusiera «una ayuda directa a otros», puso en valor su marido. Eligió Enfermería. Con su edad y dos hijos, fue distinguida con el reconocimiento al mejor expediente académico de Extremadura. También sus hijos, Víctor y Juan Ignacio, hablaron para corroborar las palabras de su padre, emocionados con este premio, que sirve como reconocimiento a su madre y que ayudará en el ámbito académico a los mejores estudiantes.