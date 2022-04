A Leonor Celdrán le cogió por sorpresa cuando en octubre recibió una llamada para decirle que había sido designada pregonera de la Semana Santa de Badajoz 2022. La hija del ex alcalde de la ciudad, Miguel Celdrán, ha sido siempre una fiel devota de la Semana Santa, está especializada en historia del arte antiguo y medieval y trabaja en el equipo de patrimonio de la parroquia de Santa María la Real. El proceso hasta el ‘sí, aceptó’ fue costoso, pero finalmente aceptó la propuesta y estará mañana en el teatro López de Ayala a las 20.30 horas para ofrecer el pregón que abre oficialmente esta Fiesta de Interés Turístico Nacional.

-¿Cómo se lo propusieron?

Recibí una llamada de Javier Gutiérrez y Cayetano Barriga, que pertenecen a la Agrupación de Cofradías y Hermandades, para quedar conmigo allá por el mes de octubre. Me comentaron que había sido elegida para dar el pregón de la Semana Santa y que me tomase mi tiempo para decidir si aceptaba o no.

- Tenía sus dudas, pero la convencieron y aceptó.

En un primer momento me entró pánico. Fue una noticia que no me esperaba porque llevaba muy poco tiempo, apenas 3 años, en la cofradía del Santo Entierro. Además, yo he vivido siempre desde fuera la Semana Santa, mi visión siempre ha sido la de una observadora. Se me hizo muy grande lo que me estaban pidiendo. Busqué muchas justificaciones para no hacerlo, pero me salió todo mal: mi marido quería que lo hiciera, mis hijos también y mi madre se emocionó cuando se lo comenté, así que no me quedó otro remedio. Tuve que aceptar.

-¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir a través del pregón?

Principalmente contaré mi visión del arte y la historia cristiana de la ciudad. Tenemos un patrimonio riquísimo cristiano que desconocemos y me gustaría que la gente salga del pregón pensando que ha descubierto ese legado que tenemos tan importante. Por ejemplo, conocemos mucho del Badajoz islámico, pero poco del Badajoz cristiano. Son 9 siglos y desconocemos casi todo, no conocemos a los personajes importantes, los artistas cristianos o gran parte del patrimonio que se perdió. Esto es lo que me gustaría transmitir porque todo eso es la Semana Santa, son valores a través del patrimonio. Es muy importante el arte mediante la religión.

-¿Hay muchas diferencias entre la Semana Santa de Badajoz y la de otras ciudades?

He estado en pocas, estuve un año en la de Jerez y estoy deseando visitar la de Sevilla. El fondo es el mismo: es una Semana de Pasión que trata de recordar sentimientos de los católicos. La forma de celebrarla sí es diferente, en unas se celebra con más devoción, en otras con más procesiones, otras más sencillas … eso es lo que varía entre unas y otras, pero la base es la misma: la muerte y resurrección de Jesucristo.

-¿Cuál cree que es el papel de la mujer en la Semana Santa?

Desde siempre la mujer ha estado muy bien representada. De hecho hay hasta mujeres costaleras en muchas cofradías. Incluso el pregón lo vamos a dar dos mujeres. ¡Y la hermana mayor de mi cofradía es una mujer! No hay ningún tipo de dudas en esto.

-¿Cuál es el recuerdo más antiguo que conserva de la Semana Santa?

Era muy chiquitita. Diría que es el típico recuerdo que tenemos todos cuando tus padres te llevan a las procesiones y te intentan meter entre la gente para que puedas presenciarlo en primera plana. También la impresión que te causan los nazarenos, esa sensación infantil entre miedo y respeto cuando los ves con el capuchón.

-¿Saldrá en la procesión Magna?

Sí, por supuesto, saldré con la cofradía del Santo Entierro, a la que pertenezco.

-¿Qué mensaje querría hacer llegar a la gente de Badajoz?

La Semana Santa es una maleta llena de emociones, arte, riqueza, cultura, valores … Esto lo tenemos que transmitir entre todos, es nuestro deber hacerlo llegar a otras generaciones. Esta maleta hay que ir llenándola de cosas positivas y contribuir todos. Además, se crea un ambiente maravilloso en las calles. Todo el que ha estado en la Semana Santa de Badajoz puede oler el aroma de las flores al paso de cualquier talla y se aprende muchísima historia solamente al pasar por estas imágenes. Merece mucho la pena venir a la Semana Santa de Badajoz.