Hoy termina el mes de marzo y el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Badajoz (Coeba), Javier Peinado, no ha convocado elecciones, como dijo que haría en el primer trimestre de 2022. El primer trimestre ha finiquitado y Peinado elude la convocatoria alegando en esta ocasión que como el proceso se ha judicializado, hay que respetar la tutela judicial. Se refiere a la demanda presentada por la Plataforma Por una nueva Coeba.

"Los órganos de gobierno no quieren interferir en un proceso paralelo que sometería a la organización a una tensión interna innecesaria", recoge el manifiesto que Coeba ha hecho público esta tarde, para justificar que el presidente no haya convocado las elecciones que anunció y que venía reclamando un nutrido grupo de empresarios críticos con su gestión, para dar cumplimiento a los estatutos de la organización, en la que no se convocan comicios desde hace seis años, pese a que los mandatos son de cuatro. Peinado asumió la presidencia cuando dimitió Emilio Doncel en julio de 2021 por jubilación. Ahí sigue.

En el comunicado que ha hecho público el comité directivo de Coeba, recuerdan que tenían previsto celebrar elecciones en los primeros meses de 2020, pero sobrevino la pandemia y "frustraron esa idea", pues no era posible "celebrar un proceso normalizado y con garantías debido a las restricciones inherentes" a la situación sanitaria y, además, la crisis a la que se vieron abocadas "miles de empresas y autónomos" exigía "centrar los esfuerzos en tratar de paliar esta situación". Aduce este escrito que la duración de la pandemia justificaba que los procesos internos se aparcasen. Cuando Doncel decidió abandonar su cargo, fue elegido el nuevo presidente "conforme marcan los estatutos de la Confederación, que se han seguido al pie de la letra durante todo el proceso", recalca el escrito.

En otoño, como se relajaron las restricciones, se decidió -apuntan- retomar los planes de elecciones pues creían que la crisis remitía y fue entonces, el 30 de noviembre, cuando el presidente de Coeba anunció que durante el primer trimestre de 2022 se convocarían las elecciones. Pero a finales de diciembre, "en plena sexta ola pandémica pandémica, de duración y consecuencias aún inciertas, un grupo de personas anunció que presentaba demanda judicial para exigir elecciones inmediatas". Lo hicieron "sin tener en cuenta que un proceso de estas características no se improvisa y que las autoridades sanitarias, ante el aumento exponencial de contagios, ya barajaban nuevas restricciones" que, según esta organización "hubieran dado al traste con el proceso" si se hubiese iniciado de manera inmediata. De todas formas habría sido imposible -justifica- porque el procedimiento se desarrolla en varias fases y plazos "que se van a cumplir escrupulosamente".

No por ahora, pues ya de lleno en este escenario, en el que "se ha judicializado la convocatoria de elecciones", los órganos de gobierno argumentan que no quieren interferir en "un proceso paralelo". Por eso, responden a quienes acusan a la actual dirección de Coeba de incumplir los Estatutos y los animan a demostrarlo "pues en nuestro ordenamiento la carga de la prueba recae sobre el que acusa". Al mismo tiempo, "exigen" que ninguna persona u organización ajena a Coeba "interfiera en este proceso", en el que "no consentiremos manipulaciones externas de personas que solo buscan protagonismo y debitar la unidad empresarial", en clara referencia -sin citarlo- a Óscar Baselga que, sin pertenecer a Coeba, se erigió como portavoz de los empresarios críticos.