Las obras del centro logístico de Amazon en la Plataforma del Suroeste Ibérico de Badajoz avanzan y no se detienen, pero las fechas que se venían barajando de que las instalaciones podrían empezar a funcionar este verano no se van a cumplir. Según fuentes consultadas por este diario, los trabajos podrían concluir como muy pronto a finales de año. En el gigante del comercio electrónico no sueltan prenda. Es su proceder habitual. En función de los plazos que suele manejar con proyectos de envergadura semejante, aún le quedan meses por delante al centro logístico de Badajoz. El proyecto todavía no se ha anunciado de forma oficial, lo que suele hacerse con una antelación de seis meses, a veces incluso antes. Una vez cumplimentado este trámite, posteriormente se organiza una visita a la obra y, por último, la inauguración.

El ritmo de las obras parece imparable y en pocos meses se ha producido un cambio abismal en el proceso de edificación de la gran nave, que ya tiene colocadas las fachadas y la cubierta. La encargada de la construcción del gran centro logístico y sus instalaciones es Sacyr, mientras que el proyecto lo firma la empresa de ingeniería Idom. Las instalaciones constan básicamente de una gran nave rodeada de muelles para camiones, con espacio además para aparcamiento de vehículos de los trabajadores. El tamaño de la nave será superior a 71.000 metros cuadrados, equivalente a 10 campos de fútbol. En ella, más de 12 millones de paquetes serán almacenados. El centro logístico que levanta Amazon en Badajoz será un almacén de distribución de grandes bultos desde donde se repartirán a todos los puntos del territorio de la península, incluido Portugal. Las obras comenzaron a principios de julio. La parcela que adquirió Amazon tiene una superficie de 195.000 metros cuadrados: casi 20 hectáreas situadas junto a la terminal ferroviaria que construye Adif. Amazon prevé crear 900 puestos de trabajo, según se han hecho eco diferentes plataformas de búsqueda de empleo.