Dos mastines han sufrido heridas graves tras ser rociados con un líquido abrasivo, que podría ser ácido, cuando se encontraban en una parcela de El Manantío. Los dueños han interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil y el Seprona está investigando los hechos para intentar localizar al autor de esta agresión y podría llegar rastrear los restos del líquido desde donde alcanzaron a los animales, en el exterior de la verja.

María del Carmen Sánchez y Luis Regañas viven en la urbanización del Manantío de Badajoz, donde tienen cinco mastines que se encuentran sueltos por la parcela. Suelen utilizar solo un coche cuando se acercan a Badajoz para trabajar y dejan el otro, pero el martes de la semana pasada se llevaron los dos. María del Carmen cree importante este detalle porque puede que alguien comprobase que no había nadie en casa porque no estaba ninguno de los dos coches. Al regresar encontraron a dos de sus perros, Anya y Draco, heridos, con graves quemaduras, sobre todo la hembra, de tan solo seis meses. Los otros tres no presentaban daño alguno.

Las heridas son propias de haber sido rociados con ácido usando algún instrumento de fumigación. La perra tiene la mitad el lomo quemado, desde la nuca, y al macho solo le alcanzó en la cabeza. Ambos han sobrevivido y la mastina ha mejorado los últimos días con el tratamiento del veterinario. Pero no recuperará el pelo del lomo y puede que le queden cicatrices de las quemaduras, de las que se va curando, aunque su propietaria cuenta que los primeros días chillaba. El veterinario tuvo que sedarla para limpiarle las heridas. El macho es grande y pesado y no lo han podido trasladar a una clínica.

Mari Carmen cuenta que solo pudieron rociar a estos dos perros porque los otros tres «son muy rápidos» y no les gusta bañarse, por lo que suelen correr de cualquier intento de acercarles un líquido. Es la teoría de su dueña. Eso los salvó.