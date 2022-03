Unos por otros y la casa por barrer. Si entre las propias administraciones no se aclaran cuál es la competente en la creación de nuevos centros de mayores en Badajoz, las asociaciones de vecinos que los vienen reclamando en sus barrios, tienen difícil conseguirlo. Los tres grupos que componen el gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Badajoz creen que son una responsabilidad de la Junta de Extremadura y así lo defendieron ayer durante el pleno, en el que se debatió una moción del PSOE, que pide al ayuntamiento la renovación de las instalaciones actuales y crear nuevos centros. Este diario se dirigió a la Consejería de Sanidad y la respuesta fue clara: «La Junta no construye centros de mayores. Todos son municipales menos 38, que se heredaron del Imserso». En Badajoz de la Junta hay dos: San Andrés y Campomayor.

Con esta respuesta y a la vista del debate que tuvo lugar ayer en el pleno ordinario de la corporación municipal, es complicado que Suerte de Saavedra logre una reivindicación que viene de lejos, como recordó la proponente, la socialista Rita Ortega. La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, apuntó que es una petición «histórica». A esta demanda se han sumado otras dos: Valdepasillas y, la última, de Las Vaguadas, según apuntó el concejal de Servicios Sociales, el popular Antonio Cavacasillas. En Badajoz funcionan 16 centros de mayores municipales, repartidos entre barrios y poblados y los dos de la Junta. Cavacasillas señaló que Cáceres y Mérida tienen 3 centros de la Junta cada una, más por tanto que Badajoz, a la que por población le corresponderían 6. Echó las cuentas: los dos que tiene y cuatro más, en Suerte de Saavedra, Valdepasillas, Las Vaguadas y Alcazaba, que es el único poblado que carece de estas instalaciones.

Cavacasillas defendió que el ayuntamiento ha invertido en los últimos cuatro años, desde 2018, una media anual de 100.000 euros en renovación y mejora de estos centros, además del nuevo de La Paz que estará terminado a final de año y la próxima obra que se acometerá de San Roque. Pero el concejal está convencido de que corresponden a la Junta, porque viene recogido en el artículo 9.27 del Estatuto de Autonomía, que establece que es competencia exclusiva la acción social, en particular la atención a los mayores y colectivos con discapacidad, así como en el decreto que regula los establecimientos de asistencia geriátrica o el reglamento de autorización de centros de atención a personas mayores. Para demostrarlo, enseñó una carta del gerente del Sepad, que anunciaba una reunión con los vecinos de Suerte de Saavedra para valorar las posibilidades de que el barrio tenga centro de mayores.

A la concejala socialista le sorprendió y consideró «una contradicción» que el ayuntamiento invierta tanto en los centros de mayores si no son de su competencia y reclamó unas instalaciones propias del siglo XXI, enfocadas al ocio y a la formación. Su moción fue rechazada, porque no solo el PP, también el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, votó en contra porque insistió en que esta petición debe dirigirse a la Junta, al igual que la concejala de Cs, Hitos Mogena, que reprochó que la petición fuese poco concreta. «Ahora mismo Badajoz, en relación con otras ciudades de similares características, cuenta con un número suficiente de centros de mayores», dijo.