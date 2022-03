El baluarte de la Trinidad ha vuelto al siglo XIX. Ayer por la tarde tuvo lugar la apertura del campamento donde los participantes en la I Recreación Histórica de Los Sitios de Badajoz harán vida militar este fin de semana tal y como la hicieron los pacenses durante el asedio al que fue sometida la ciudad entre 1811 y 1812, durante la Guerra de Independencia.

En total se montaron unas 50 tiendas en las que pernoctarán alrededor de 120 recreadores venidos de diferentes lugares de España y Europa. 140 dormirán justo al lado, en un espacio cedido por el colegio Juventud. El resto de las casi 400 personas que participarán, en casas y hoteles.

Este es el caso de Kate Nicholson y Alan Rogers. Estos dos amigos de 52 y 62 años todavía recuerdan dónde se alojaron en Badajoz hace diez años, cuando viajaron a Extremadura desde sus respectivas localidades galesas, Swansea y Cardiff, para participar en la recreación de la batalla de La Albuera. Se lo pasaron tan bien y les gustó tanto la amabilidad de la gente que, cuando se enteraron de que Badajoz organizaba su propia recreación, no se lo pensaron ni un momento.

Tras el chasco que supuso la suspensión de Los Sitios en 2020 debido a la irrupción de la pandemia, las pasadas Navidades volvieron a organizarse para, esta vez sí, viajar a la capital pacense y reencontrarse con su grupo de amigos alemanes con los que se suelen recorrer Europa participando en este tipo de actividades. «No puede haber recreación sin amistad», dice Nicholson sobre su grupo ‘41st Foot’. La última vez que se reunieron fue en 2019. «Es una forma diferente de conocer gente y conocer Europa», añade.

Ellos están más acostumbrados a la lluvia que los españoles, pero nadie se plantea abandonar por el tiempo. Juan Carlos Romero, el presidente de la Asociación Histórico-Cultural de Recreadores Baluarte (Arba), principal organizadora del evento, manifiesta que la climatología es lo de menos: «Con que nos haya respetado el covid, ya es suficiente». Si llueve mucho, buscarán un plan B, pero aseguran que la recreación no se suspenderá después de todos los obstáculos que han tenido que ir sorteando durante este tiempo.

El último ocurrió ayer. Algunos recreadores portugueses tuvieron problemas para cruzar la frontera al transportar armas como mosquetones, por lo que, a las seis de la tarde, todavía faltaban decenas de personas por llegar y el campamento apenas había empezado a montarse.

A pesar de ello, muchos pacenses no quisieron perder la oportunidad de acercarse a observar los preparativos. Javier Campano es uno de ellos. «A mí me gustan estas cosas que se hacen sobre Badajoz porque somos de aquí», dice en relación a sus acompañantes y asegurando que no se van a perder «ni una recreación». «Además de recordar la historia, es muy bueno para la ciudad porque atrae a gente de fuera que quedará encantada con lo que van a ver, y también es muy positivo para el consumo».

Hoy, tras el toque de diana, que será a las ocho de la mañana, los casi 400 recreadores formarán en el parque de la Legión y desfilarán hacia el monumento del general Menacho, donde tendrá lugar un acto institucional en homenaje a esta histórica figura militar de Badajoz. Posteriormente, volverán a desfilar hasta la plaza Alta y por la tarde, a las 18.00, Puerta Pilar se convertirá, por fin, en testigo de la primera de las recreaciones donde cientos de personas podrán conocer cómo fue la heroica defensa de la capital pacense en 1811.