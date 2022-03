A María Galiana la llaman ‘La abuela de España’, un apodo que precisamente no le hace demasiada gracia. Conocida por su famoso papel en la serie ‘Cuéntame’ como Herminia, la actriz sevillana protagoniza a sus 86 años la obra de teatro ‘El Abrazo’, que se representará hoy en Badajoz a las 21.00 horas en el López de Ayala con motivo del día del teatro. Esta comedia, dirigida por Magüi Mira, también cuenta con el protagonismo de Juan Meseguer y Jimmy Roca.

-¿Es su primera vez en los teatros de Badajoz?

-Te diría que sí pero tal vez sea que no. En los años 50 actué con el Teatro Español Universitario (TEU) en el teatro Menacho. Siempre ha sido una plaza curiosamente difícil para mí. He actuado muchas veces en Plasencia, Cáceres o en el Teatro Romano de Mérida, pero Badajoz se me ha resistido. Estoy encantada de poder actuar aquí por fin.

-¿Qué va a encontrar el público con ‘El abrazo’?

-Una comedia bastante interesante independientemente de lo amable que es. Es una obra que se encuadra dentro del realismo mágico pues tiene mucho humor e imaginación. No es una función intrascendente, pero tampoco tiene tintes dramáticos. Los protagonistas son una pareja de ancianos, Rosa y Juan, que en el pasado tuvieron una historia de amor y que se reencuentran muchos años después. El deseo que tuvimos durante ese romance de tener un hijo nos hace revivir una serie de cosas. De alguna manera, el personaje de Jimmy Roca polariza el personaje del hijo que durante el romance la pareja siempre quiso tener.

-La oxidada capacidad de amar que tenemos las personas es uno de los temas principales de la obra.

-Especialmente la capacidad de sacrificio en el amor. Sin ese espíritu de renuncia o sacrificio, el amor nunca llegar a cuajar o ser un amor vivido. En la obra se demuestra muy bien. Durante la función hay dos tipos de amor: el primero es el que podían haber tenido esta pareja en un pasado que no se pudo concretar porque el personaje masculino es quien renuncia a él por cuestiones materiales y el otro es la imposibilidad de la pareja de aceptar un hijo que no había sido concebido por ellos, es decir, la opción de sacrificar su vida para adoptarlo. Existen a lo largo de la obra muchas ramificaciones de lo que podría ser el amor. Las segundas oportunidades también es un tema que aborda la función, aunque finalmente no existe debido al cambio que ha ido experimentando Juan durante su vida.

-¿María Galiana se identifica con el personaje de Rosa?

-Rosa es una mujer que vive sola y no se ha casado, como yo en la actualidad, aunque yo sí me casé pero perdí a mi marido hace 14 años. Me identifico con el personaje por su deseo de vivir libre y ser una mujer independientemente. Nunca me aburro, siempre tengo cosas que hacer y mi imaginación está continuamente funcionando, como Rosa. Empatizo en muchos aspectos con el personaje.

-¿Rosa y Juan podrían ser una pareja en el mundo actual?

-No lo creo. Juan es un personaje demasiado materialista. De hecho, nombra al menos, 10 o 12 veces al dinero durante la obra. Además, Juan Meseguer, que es el actor que interpreta a Juan, siempre suele bromear con lo obsesionado que está con el bienestar económico su personaje. Desde ese punto de vista, a lo largo de la función, el público se podría ir dando cuenta de que estos dos personajes no hubieran congeniado en la vida real por la forma tan diferente que tienen de enfocar la vida, aunque de jóvenes pensasen de otra manera. Se puede decir que fue él el primero que se aburguesó y se interesó por esa vida donde el dinero es una de sus principales preocupaciones.

-‘El abrazo’ es un título muy idóneo para la situación que vivimos hoy en día.

-Esta función es una adaptación de una obra sueca que se titulaba 'Erling', un nombre propio que si no fuera por el jugador de fútbol alto y rubio (refriéndose a Erling Halaand) en España no lo conoceríamos. Me ha parecido extraordinario que Magüi Mira haya titulado así la obra después de haber estado dos años, desde que nos confinaron, sin poder abrazarnos. Precisamente una de las primeras escenas de la función es el encuentro de estos dos viejos amantes que se funden en un abrazo.

-¿Qué le diría al público pacense para que acuda al teatro hoy?

-Lo van a pasar muy bien. No se van a aburrir en ningún momento porque es una obra corta, aproximadamente de 1 hora, pero muy interesante. En los demás teatros el público ha salido muy contento y ha logrado conectar con la obra pese a que en las primeras escenas cuesta entrar. Nosotros desde el escenario notamos las risas en los momentos de humor y también los silencios en algunas situaciones dramáticas.