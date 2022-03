La Asociación de Costaleros y Capataces San José recupera su tradicional Pregón del Costalero tras un paréntesis de dos años. Este acto alcanzará su XXVII edición el último domingo de Cuaresma, el 3 de abril, a las 12.00 del mediodía, en el teatro López de Ayala. El encargado de pronunciar el pregón será el joven Juan Tinoco Zambrano, que empezó en la asociación de niño como aguador acompañando a su padre, se estrenó como costalero hace 6 años y ya es capataz, además de hermano de María Santísima de los Dolores. Es el pregonero más joven de cuantos han tenido este honor. Estará acompañado por la Banda Municipal de Música de Talavera la Real.

La presentación de este acto tuvo lugar ayer en el Museo de la Ciudad Luis de Morales. Contó con la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, el presidente de la Asociación San José, Ricardo Becerra, Juan Carlos García, que pertenece a este colectivo, y el pregonero. Juan Tinoco dijo que pronunciar este pregón es «un orgullo y una responsabilidad», pues es «mi casa, donde he crecido y me he criado». En su intervención repasará su experiencia cofrade.

Además de este acto, la Asociación San José presentó ayer su guía sobre la Semana Santa pacense ‘Badajoz Cofrade y Monumental’, gratuita y de bolsillo, de la que ha editado 5.000 ejemplares, que se reparten en la Oficina de Turismo, el Museo Luis de Morales, Atención al Cliente de El Corte Inglés y en la Asociación de Costaleros a partir del 4 de abril. La guía se elaboró en 2020, pero cuando estaba a punto de salir a la calle estalló la pandemia y no pudo repartirse. Ahora se ha actualizado con un desplegable unido a la portada que contiene actos cuaresmales, estrenos y novedades, entre ellas la salida extraordinaria de la Hermandad de Dulce Nombre de María, de Cerro de Reyes, el próximo 7 de noviembre, por el 25 aniversario de la riada. La guía también está disponible en badajozcofradeymonumental.com y badajozcofrade.com.