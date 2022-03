Badajoz tiene nuevo presupuesto municipal. El primero con Ignacio Gragera como alcalde. Supera los 122,5 millones de euros y supone un incremento del 9,34% con respecto al que está todavía en vigor, que es el prorrogado de 2020. La corporación municipal aprobó ayer, en un pleno extraordinario, las cuentas de 2022, que no convencen a ninguno de los dos grupos de la oposición. 14 votos a favor (de PP, Cs y del concejal no adscrito, Alejandro Vélez) y 13 en contra. Ante una mayoría tan ajustada, la concejala de Ciudadanos Lara Montero de Espinosa, que está de baja maternal, asistió de manera virtual.

PSOE y Unidas Podemos criticaron que no se haya negociado con ellos. Gragera, de Cs, defendió tras el pleno que se han tenido en cuenta sus reivindicaciones, que ambos grupos habían hecho públicas con antelación. «Si se va al espíritu y a la letra del propio presupuesto, se ve que están sus reivindicaciones», recalcó, ala vez que defendió que si la interlocución fuese más directa y sosegada, en lugar de hacerlo en ruedas de prensa y en intervenciones en los plenos, les habrían tenido que preguntar qué querían, «pero ellos se ocupan continuamente de decir públicamente» sus propuestas y, según el alcalde, se han plasmado en el presupuesto.

El presupuesto más elevado de la historia, apuntó el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, que ejerció de portavoz de su grupo. El día anterior el grupo socialista había cuestionado que se hayan incluido ingresos de difícil cumplimiento, como 5,3 millones del canon urbanístico de las plantas fotovoltaicas, de cuyo cobro dependen inversiones en barrios. Urueña aseguró que ya el ayuntamiento ha cobrado casi un millón de este canon y el resto dependerá de cuándo la Junta de Extremadura conceda la calificación rústica, si bien el concejal confía en que en junio pueda alcanzarse la cantidad completa prevista, que corresponde al 2% de los 275 millones de inversión de 17 plantas fotovoltaicas.

El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, del PP, fue el encargado de desgranar las cuentas de 2022, que basa en tres premisas: no suben impuestos ni tasas, se recuperan gastos ‘precovid’ y se incorpora la subida de precios provocada por la inflación. Si los presupuestos crecen es porque «reflejan lo actividad económica de la ciudad». Según explicó, el 13,77% se dedica a limpieza, el 11,10% a seguridad y orden público, el 6,44% a transporte, 5% a pavimentación y acerados, 4,95% a parques y jardines, 4,60% a deportes y 3,83% a bomberos y el 4,16% a colegios.

El portavoz socialista Ricardo Cabezas preguntó al equipo de gobierno qué está haciendo para que la ciudad crezca. «Nada, lo mismo que en la anterior legislatura», se respondió él mismo y añadió que son otras Administraciones las que están trabajando para atraer empresas a Badajoz. Cabezas recalcó que el PP presumía de buena gestión por la capacidad de generar ahorro, mientras que ahora «tienen más dinero que ideas». Criticó que se privatice el mantenimiento de los parques, de las rotondas y medianas y de las fuentes y pidió explicaciones sobre el incremento del contrato de limpieza con FCC en casi 1,5 millones. El concejal de este área, Alejandro Vélez, insistió en que no es para la empresa sino para el servicio «que va a quedar como un caramelito, renovado y ampliado». Según Vélez, la ampliación supondrá más de 20 puestos de trabajo. Con este concejal, que acudió al pleno con un chaleco amarillo en apoyo a los transportistas, fue especialmente crítica la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, para la que este presupuesto deja ver «el peso del chantaje» de Vélez. Cadenas criticó que las cuentas se presentan tarde, que no son dialogantes con la sociedad civil -«sí con las empresas privadas y grupos inversiones-, son «antisociales», no destinan «ni un euro» al Plan de Igualdad ni prevén planes de vivienda ni de empleo ni ayudas al comercio «y no están hechos pensando en las personas». «Estoy en completo desacuerdo con todo lo que ha dicho», dijo el alcalde hasta en dos ocasiones, cuando Cadenas terminaba sus intervenciones. «Ustedes gestionan muy bien cuando están en la oposición», respondió Buzo a los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos y a los socialistas les recordó que ni en la diputación ni en la Asamblea de Extremadura, el PSOE negocia con la oposición.