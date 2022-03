Desolador. El mercadillo que se celebra los martes en la explanada junto al puente Real en Badajoz puso ayer falta a más de la mitad de los vendedores ambulantes que tienen licencia para colocar sus puestos y a los clientes, que tampoco acudieron como lo hacen habitualmente. La subida del precio de los carburantes está haciendo mella en esta actividad. Ocurrió el domingo y sobre todo ayer. Se colocaron menos de cien puestos y no se completaron las calles. Faltaron los que proceden de Mérida, Almendralejo, Zafra o Cáceres. De diferentes puntos de la provincia, y también de la capital pacense.

El presidente de la Asociación de Comercio Ambulante de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, compartía en las redes sociales las imágenes del recinto sin apenas actividad y las acompañaba con el lamento sobre la situación que atraviesa el colectivo debido al elevado precio del combustible, que obliga a estos vendedores a desistir de viajar con su mercancía a otras localidades, pues el gasto supera los ingresos.

«Lo grave no es solo que hayan venido menos de la mitad de los vendedores, lo grave es que no ha venido el público», se quejaba Cruz, visiblemente indignado. La ausencia que más echaron en falta fue la de la clientela portuguesa, que representa el 50% de las ventas del mercadillo del domingo en El Nevero y el 25% del martes. No solo los portugueses, también echaron de menos a los vecinos del entorno. A las doce de la mañana ya estaban recogiendo los puestos. «Somos muchas familias, vivimos al día y tenemos muchos pagos, no ganamos ni para el gasoil», se lamentaba. Los vendedores ambulantes instalan sus puestos aunque esté lloviendo, pero ahora se lo piensan.

La asociación lleva meses reclamando la exención de las tasas de venta ambulante. El Ayuntamiento de Badajoz ya acordó hacerlo el año pasado, pero las recuperó en el ejercicio actual. Cruz apunta que el Gobierno central está anunciado ayudas para los transportistas, pero no tiene en cuenta a los vendedores ambulantes. «Nosotros somos autónomos y vivimos en la carretera, el gasoil es peor que la pandemia».

Desde Acaex piden a los ayuntamientos que «empaticen con nosotros, que somos muchas familias», pues desde la crisis sanitaria sus economías no se han recuperado. El Ayuntamiento de Valverde de Leganés ha suspendido el cobro de su tasa de venta ambulante «porque nos toma como empresarios y quiere que vayamos a su pueblo». Pero otros no han reaccionado. En Badajoz pagan más de 500 euros al año y en Cáceres, el doble.