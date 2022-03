Lo que no pudo ser en agosto de 2021, en otro pleno extraordinario del Ayuntamiento de Badajoz, sí ha salido adelante esta mañana porque, en esta ocasión, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, ha votado a favor. La corporación municipa ha dado el visto bueno, con el apoyo de Cs, PP y Vélez, el voto en contra del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, a los expedientes de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, entre los que se incluye la mejora del puesto superintendente de la Policía Local de Badajoz, que ocupa Rubén Muñoz, cuyo salario anual se incrementa en 5.584 euros por el concepto de peligrosidad más el máximo del complemento de destino. El acuerdo de hoy para las modificaciones en materia de personal ha salido adelante tras el debate del presupuesto municipal de 2022, que se ha aprobado con los votos favorables de los grupos que conforman el equipo de gobierno (PP, Cs y Vélez), mientras que tanto el PSOE como Unidas Podemos han votado en contra.

En cuanto a las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, el concejal socialista Javier Monroy ha pedido al equipo de gobierno que "sea solidario" con el resto de trabajadores del ayuntamiento para que todos cobren el máximo del complemento de destino, como el superintendente de la Policía Local. El socialista ha recordado que para subir el sueldo al superintendente ha habido que eliminar plazas, entre ellas de conductor de grúas, a pesar de ser un servicio que no funciona en condiciones. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha echado en falta demandas de las centrales sindicales y trabajadores que no se han reflejado. Ha mencionado que no aparecen cuatro plazas del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) ni tampoco se contempla el teletrabajo, con el que el ayuntamiento pacense acumula más de seis meses de retraso

En agosto del año pasado, la decisión de subir el sueldo al superintendente no salió adelante por falta de consenso entre los integrantes de gobierno de coalición, del que forma parte Vélez, que votó en contra de todas las modificaciones que hoy se han aprobado porque no estaba de acuerdo, según dijo, en cómo se había seguido el proceso. En aquel momento, reclamó más mejoras en el servicio de Poblados, cuya delegación ostenta. Hoy ha salido adelante la creación de la plaza de jefe de servicio y 5 de oficiales, además del complemento de 80 horas para los operarios.

La concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, ha explicado todas las modificaciones aprobadas hoy y ha incidido en que en el servicio de Poblados el objetivo es mejorar la prestación de los servicios ampliando la dedicación de los operarios, la coordinación y crear cinco plazas de oficiales, todo ello con "un organigrama más o menos coherente". Monroy ha lamentado que en lugar de 5 no se creen ocho plazas, porque existen ocho pedanías y ha sembrado dudas sobre quién ocupará la jefatura de servicio una plaza cuya creación, por otra parte, no está justificada según el informe de Intervención que acompaña el acuerdo, que el concejal socialista ha calificado de "remiendo".

En Licencias y Disciplina Urbanística se separa en dos el servicio y se crea la plaza de jefatura de servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental. En Contratación, una plaza de técnico de gestión administrativa para completar el organigrama.

Por otro lado, en la Fundación Municipal de Deportes (FMD) se incrementa la jornada de los monitores de diferentes especialidades para mejorar la organización de las escuelas municipales deportivas.

Asimismo, se ha presupuestado la promoción interna de distintos puestos, a propuesta de sindicatos o servicios. Se han incluido los operarios de Cementerios y también los 18 guardas de jardines que pasarán a ser agentes medioambientales. Además, para cumplir los compromisos del equipo de gobierno, se ha incrementado en un 20% la jornada de los integrantes de la Banda Municipal de Música para que alcancen el 100% y se presupuesta la ampliación del curso de las escuelas municipales de música de junio a septiembre y se iguala las horas de algunos monitores que tenían un horario diferente al resto.