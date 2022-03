Badajoz cantará por la paz este fin de semana. El próximo domingo 27 de marzo, más de una decena de agrupaciones se reunirán a las 12.00 horas en la plaza de España para interpretar ‘Dona nobis pacem’ y el ‘Himno a la alegría’, de Miguel Ríos, dos canciones pretenden pedir el fin de la guerra en Ucrania.

«Se trata de decirle al mundo que aquí estamos y que no queremos guerra. Va a ser un acto muy sencillo y cortito donde simplemente nos juntaremos para cantar y nos iremos, no se leerá ningún manifiesto porque la idea es que solo nuestras voces sean suficientes para decir que lo que queremos es que nos den la paz», explica a este periódico este periódico el director del Coro Vocalis, Moisés García, que coordina esta actividad en la capital pacense: «A mí me llegó la noticia por la federación de coros. Yo me conozco y sé que, en cuanto me tocan las palmas, me pongo a liarla, así que cogí el testigo y ahora estoy organizando esto», cuenta ilusionado».

La iniciativa, en realidad, fue impulsada en Madrid por la Familia Coral Santiago Apóstol de Griñón, que el pasado 5 de marzo logró movilizar en 24 horas a más de un millar de cantantes con el mismo fin. Ahora, esta cita musical se ha extendido al resto de España. En Badajoz hay, de momento, 13 colectivos inscritos entre los que se incluyen coros, centros educativos, asociaciones y parroquias, pero es probable que se unan más, dice el director de Vocalis.

Le sorprende la respuesta obtenida: «Normalmente es menor, pero se ha convertido en una bola de nieve y hay mucha gente interesada», asegura. Para participar no hace falta formar parte de ninguna agrupación, cualquier persona puede inscribirse de forma individual en la página web corosporlapaz.org, donde también se retransmitirán los actos en directo.

García manifiesta que le gustaría no tener que llevar a cabo este tipo de iniciativas -«es triste», lamenta-, pero, una vez se ha desatado el conflicto, «es fantástico ver la respuesta del ser humano ante estas cosas y cómo se vuelca y trata de ayudar a su manera».

No sabe cuánta gente acudirá a la plaza de España pacense el día 27 a mediodía. Ha pedido permiso al ayuntamiento para unas 500 personas, pero solo teniendo en cuenta a los cantantes, no al público que se acerque: «Me encantaría que la plaza entera estuviese llena como en Carnavales, pero los que seamos, muchos o pocos, gritaremos con fuerza y se nos escuchará bien».