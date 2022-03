El Ayuntamiento de Badajoz aprobará mañana el presupuesto municipal de 2022, que no ha sido negociado con el principal grupo de la oposición, el socialista, según han lamentado este lunes los concejales del PSOE Emilio Pérez y Martín Serván, que no han desvelado cuál será su voto en el pleno extraordinario convocado para este martes.

Pérez ha señalado que la "demora" en la presentación del presupuesto, que debería entrar en vigor el 1 de enero pero no podrá hacerlo hasta primeros de abril, no se debe a que se haya estado negociando, no al menos con los socialistas, sí con el concejal no adscrito y ex de Vox, Alejandro Vélez, "que los ha tenido entretenidos" y cuyo voto es imprescindible para que el gobierno de coalición lo apruebe. El presupuesto municipal de Badajoz para este año supera los 122,5 millones de euros, que representan un incremento del 9,34% respecto a los de 2020, actualmente en vigor.

Según Pérez, en los presupuestos se han incluido demandas "históricas" de su grupo, como la jornada del 100% de los integrantes de la Banda municipal de Música o el nuevo campo de fútbol en La Picuriña, pero no porque el equipo de gobierno se haya sentado a componerlos con el partido con más representación en la corporación, que echa en falta en el anexo de inversiones el soterramiento de contenedores y cableado en el Casco Antiguo, aparcamientos e instalaciones deportivas en Pardaleras, las laderas de la Alcazaba, programación cultural que ponga en valor el río o mejoras en la Relación de Puestos de Trabajo.

Ambos concejales han coincidido en definir que se trata de unos presupuestos "de difícil ejecución". Pérez se ha referido a que el proyecto "estrella", que es la conversión de la isla de El Pico en un parque periurbano, tiene "la misma probabilidad de éxito" que el "Guadiana navegable" que propuso el exconcejal de Ciudadanos Luis García-Borruel. Pérez ha avanzado que casi la mitad de las inversiones (5,4 de 12 millones) dependen de que el ayuntamiento reciba el canon urbanístico a las plantas fotovoltaicas, que "no se sabe cuándo se van a cobrar". Así, Martín Serván ha apuntado que entre las inversiones vinculadas a estos ingresos "de difícil realización" está la urbanización de la plaza de Santa María, la obra de Saavedra Martínez, las instalaciones deportivas de La Picuriña, las expropiaciones de Eugenio Hermoso, urbanización en San Roque o actuaciones en la calle Encarnación, entre otras. Obras que, según este concejal socialista, no se llevarán a cabo en esta legislatura con esta financiación. "Son pura propaganda", ha señalado y ha incidido en que tampoco está asegurada la aportación estatal, que se ha incrementado en los presupuestos en 6 millones de euros que, en su opinión, podrían recortarse. En cuanto al impuesto de plusvalía, Martín Serván ha defendido que podrían prescribir derechos de cobro equivalentes a cientos de miles de euros y ha recordado que el ayuntamiento debe aprobar una nueva ordenanza fiscal antes del 10 de mayo. "Ya sabemos que no llegaremos a tiempo", ha alertado, lo que supondrá perder más de 200.000 euros.

En cuanto al gasto, en el capítulo de personal, el socialista ha destacado la influencia de "la mano que mece al gobierno", en referencia al concejal no adscrito, pues siendo Vélez responsable de Poblados, se han previsto plazas para un jefe de servicio y cinco oficiales. Martín Serván se ha preguntado si son más necesarios que bomberos, policías locales, letrados o el estudio de la Relación de Puestos de Trabajo.

En definitiva, para este concejal del PSOE, son unos presupuestos "chapuceros, condescendientes y obligados por el concejal no adscrito e irrealizables", si bien ha reconocido que la documentación que han recibido es "rigurosa y seria", por lo que ha felicitado al equipo de gobierno.