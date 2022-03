Han vuelto a sostener con ganas y fe el peso de los pasos que no portan desde hace dos años. De nuevo ha sonado la música de Semana Santa en el Casco Antiguo de Badajoz marcando el ritmo de los costaleros, que han comenzado sus ensayos con nuevas medidas de prevención marcadas por la situación sanitaria, y pendientes de la evolución de los contagios para seguir adaptándose.

La Asociación de Costaleros y Capataces San José citó ayer a sus hombres y mujeres en su sede de la plaza Alta para someterlos a test de antígenos como paso previo a los ensayos. Los ha facilitado la Agrupación de Hermandades, según destacó el presidente de la asociación, Ricardo Becerra. Tenían previstos 160 por la mañana, para los pasos del Descendimiento y de la Virgen de la Esperanza, de San Andrés, y otros 50 por la tarde para la cuadrilla de mujeres de las Lágrimas. En el interior de la sede, una enfermera, un teniente enfermero y una auxiliar de clínica estaban perfectamente organizados. Lo primero que hacía cada costalero al llegar era firmar un consentimiento informado autorizando el uso de sus datos, mostraba el pasaporte covid y una vez dentro le introducían el hisopo para hacer la prueba, con un código personal asociado a cada nombre. Por la mañana ya hubo un positivo y rápidamente se marchó a su domicilio para ponerse en manos de su centro e salud. Después de los test, repitieron la igualá, que es medir las alturas para ajustar a cada uno en su palo: los costeros, los laterales y a partir de ahí la distancia de la primera a la última trabajadera. Para el Cristo había 50 hombres y 35, en el palio.

Para esta asociación era el segundo día de ensayo. Solo organizarán uno por hermandad y en todos se realizan test. El primero fue el domingo anterior y se descubrió otro positivo. Otras hermandades que tienen sus propios costaleros también han comenzado sus ensayos. Según las últimas recomendaciones de Salud Pública, los pasos deberán procesionar con los faldones subidos. «De aquí a entonces pueden pasar muchas cosas», apuntó Becerra, y si llegado el momento sigue siendo esa la recomendación, se cumplirá, al menos los laterales irán levantados. Será una imagen inédita, pues por primera vez se verá a los costaleros dentro. «Nosotros no tenemos problema porque los nuestros van uniformados y dan una imagen homogénea». Posiblemente los faldones se bajarían al entrar en carrera oficial.

Aunque llevan meses haciendo llamamientos, todavía les falta gente para cargar los pasos. Tienen suficientes para las Descalzas y San Andrés, pero les faltan en la Vera Cruz, que sale el Jueves Santo por la tarde y para la Magna, del Viernes Santo. Ya están tirando de compañeros de otros municipios, de Puebla de la Calzada, Olivenza o Cáceres.

Entre los que acaban de incorporarse a la asociación está Daniel Trujillo, con solo 17 años. «Desde pequeño siempre fue mi ilusión sacar un paso de Semana Santa, tengo varios tíos costaleros y cuando ha llegado la oportunidad, me he decidido». En abril será mayor de edad. El domingo anterior ensayó para el Cristo de la Espina y «fue una buena experiencia». Tener que someterse a test de antígenos no le ha echado para atrás, al contrario.

Tampoco les importa a quienes llevan buena parte de su vida en esta asociación. Es el caso de Jesús María Núñez, que cumple 25 años como costalero. Como anécdota, recuerda que como le faltaban algunos meses cuando hizo su primera promesa, ‘falsificó’ con tipex una fotocopia del DNI «y aquí sigo». Dos años no ha podido salir por culpa de la pandemia. Su madre ha fallecido por covid «y ahora más que nunca empiezo otra nueva forma de cumplir debajo de los pasos, por ella, que nos está viendo».