Los mayores querían recuperar su feria en Ifeba y lo han demostrado durante cuatro días. La XXIII edición de la Feria de los Mayores de Extremadura terminó ayer, tras un paréntesis de dos años debido a la situación sanitaria. La respuesta de sus protagonistas ha sido «brutal, maravillosa y fabulosa, la gente ha estado feliz, los mayores han disfrutado y se han divertido» y han participado en todas las actividades, en los conciertos y en los talleres, según la concejala de Ifeba, Blanca Subirán. «Si los jóvenes han tenido su Carnaval hace dos semanas, ahora esta feria es el Carnaval de los mayores en un entorno seguro», destacó.

En cuanto al número de visitantes, Subirán reconoció que ha podido descender entre un 20 y un 25% respecto a ediciones anteriores, pero esta menor presencia ha permitido que la feria haya sido «más cómoda» para sus protagonistas, pues otros años había colas en actividades y los mayores se cansaban de esperar. «Ha sido un éxito absoluto, porque era eso lo que queríamos, no una masificación, lo importante no era el número sino la calidad y sobre todo verlos a ellos». Hasta Ifeba llegaron autobuses procedentes de muchos puntos de la región y también de Huelva, Ávila y Cádiz, «porque no solo en Extremadura, en otras comunidades también estaban deseando que se celebrase». Solo el sábado había 31 autobuses en los aparcamientos.

Otros datos: en la degustación de coles de matanza que preparó la Brigada Extremadura XI se repartieron 725 raciones y no sobró nada. En Ifeba se habilitaron varios comedores amplios, que han llegado a servir 600 menús diarios y otros tantos en el restaurante de Las Bóvedas. También se ha notado en el centro comercial El Faro, donde la edad media de clientes ha subido estos cuatro días. Las actividades más exitosas de la feria han sido, entre otras, el concierto del sábado de Los Chichos, donde se tuvo que limitar el aforo aunque se habilitó en el pabellón C una pantalla y también estaba lleno; las degustaciones gratuitas y uno de los espacios más dinámicos ha sido el de la Concejalía de Mayores, con los monitores de gimnasia al cargo de María Bigeriego. «Año tras año los mayores no dejan de sorprenderme», recalcó la concejala. Añadió, por otro lado, que los expositores estaban satisfechos «que también es importante, porque no sabían cuál iba a ser la reacción de los mayores y de las familias».

Subirán tiene claro que la actividad en Ifeba es «motor económico y vida», como se ha demostrado en esta feria, que era muy necesaria para el colectivo al que va dirigida. La concejala apuntó que el calendario de la institución se ha ido reinventando. La Feria de la Belleza se hizo el año pasado profesional, Ecuextre se limitó a la exposición equina y se suprimió la del toro e Iberocio se trasladó a los barrios en entornos abiertos. La Feria de los Mayores era la única que llevaba dos años consecutivos sin celebrarse. «Era importante» recuperarla -defendió- pues a pesar de la sexta ola y de la situación, que esta feria haya tenido lugar «es el símbolo de que estamos superando al covid». Además, apuntó que los mayores han sido los más afectados por la pandemia, no solo físicamente, sino desde el punto de vista psicológico, porque tenían más temor. «Tener su feria en la fecha tradicional ha supuesto romper barreras», insistió la concejala, que mencionó cómo los visitantes han respetado en todo momento el uso de mascarillas.

Para la responsable de Ifeba, el balance de eta feria no es otro que «por fin el mayor vuelva a sonreír, con precaución y control, porque nuestro temor a que no se sintiesen en un ambiente seguro ellos lo han vencido».