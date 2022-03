Mariana Salguero es una incondicional de Los Chichos, conserva bastantes discos, incluso cintas de cassette y los ha seguido a muchos de sus conciertos. Es la responsable de que un autobús con 50 vecinos, a través de la asociación del mayor, partiese ayer desde Oliva de Mérida hasta Badajoz para acudir a la Feria de los Mayores de Extremadura, donde los intérpretes de ‘El Vaquilla’, ‘Quiero ser libre’, ‘Mujer cruel’, ‘Son ilusiones’ y decenas de clásicos de la rumba flamenca actuaban en directo.

El concierto se había anunciado a las 17.00 horas y desde las 15.30 estaba el aforo completo, con 500 sillas ocupadas y otro medio centenar de entusiastas esperando que los dejasen entrar. «Hemos venido hoy porque cantaban Los Chichos, si no hubiésemos venido cualquier otro día», contaba Mariana, que acudió con su marido, sus hijas y su nieto, al que convenció de que también le gustan Los Chichos. «Los sigo desde que empezaron prácticamente, con el Jero (Juan Antonio Jiménez Muñoz, compositor y vocalista del trío, fallecido en 1990) y cuando los he visto, lo echo de menos, he sentido una emoción inmensa y no me voy a ir sin saludarlos».

Estaban anunciados como el gran reclamo de la feria y así se sentían ellos, a punto de cumplir 50 años en la música. «Estamos atravesando el ocaso pero con la misma intensidad que cuando empezamos», contó antes de salir Emilio González García, el último en incorporarse al trío y el más joven. «Seguimos con la misma ilusión y dejándolo todo en el escenario».

A las cinco en punto comenzó a sonar la música de ‘Qué pena me da’ y los integrantes del grupo salieron al escenario: Julio González Gabarre (69 años) y su hermano Emilio (74), componentes originales de Los Chichos, junto a Emilio hijo, a los que se unió su hermano Isaac para reforzar las voces, porque el padre ha sufrido recientemente una angina de pecho (tuvo que sentarse en algunos momentos), pero se resiste a «dejar los escenarios, quiere seguir cantando porque se aburre en casa», contó su hijo a mitad del concierto, que se prolongó durante 50 minutos de reloj. Recibieron aplausos cuando dedicaron su tema ‘Libre quiero ser’ al pueblo ucraniano y cuando en varios momentos animaron al público. «Que se note esa juventud», les dirigió Emilio Gabarre.

Como el resto, Mariana se mantuvo sentada en su sitio pero aprovechó que estaba en un extremo para, de vez en cuando, levantarse y bailar algunos de los temas más movidos. Buena parte del público coreó las canciones cuando el trío rumbero los animaba desde el escenario, dirigiéndoles los micrófonos, y muchos inmortalizaron el momento con sus teléfonos móviles. Cuando llevaban 40 minutos repasando su discografía, los responsables de seguridad abrieron el acceso y dejaron entrar a quienes habían permanecido fuera pacientemente detrás de una valla, para que al menos pudieran disfrutar de las últimas canciones. Con ‘Esta rumba tan flamenca’, Emilio junior bajó del escenario y una parte del público se levantó para acompañarlo y grabarlo de cerca. Un público «al que nunca hemos dejado y si estamos aquí es porque ellos quieren, vivimos por y para los chicheros, tengan 70 años o 14, nos da lo mismo», había comentado Emilio antes de empezar. De chicheros estuvo ayer la feria llena.