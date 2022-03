El tiempo medio que un usuario tiene que esperar para operarse en el Área de Salud de Badajoz ha aumentado hasta los 154 días, seis más que hace un año, lo que supone un incremento del 4,05 % (en diciembre de 2020, era de 148 días). Así lo indican los datos que el Servicio Extremeño de Salud (SES) hace públicos al terminar cada semestre.

La cifra más actual se encuentra casi a la par de la media regional (155) y no llega a alcanzar los 180 días que marca como máximo la Ley de Tiempos de Respuesta Sanitaria de Extremadura. La pacense es la segunda área sanitaria donde más cuesta entrar en quirófano, solo por detrás de Cáceres, con una media de 156 días.

El número de pacientes que se encuentran en lista de espera en Badajoz era, al cierre de 2021, de 7.131, tan solo uno más que el año anterior y 279 más (un incremento del 4,07 %) que el pasado mes de junio, aunque la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales apunta que las listas de espera tienen una condición estacional, por lo que no son del todo comparables ambos periodos, pues hay variabilidad asistencial entre los primeros seis meses del año y los segundos.

En cuanto a las especialidades, la que más retraso acumula en Badajoz es Angiología y Cirugía Vascular, con casi un año de espera (325 días, concretamente). Por detrás se colocan Neurocirugía (306), Maxilofacial (204), Cirugía general y digestiva (198), Urología (197), Traumatología (160), Otorrino (138), Cirugía cardiaca (111), Ginecología (97), Oftalmología (87), Cirugía pediátrica (78) y torácica (58), y Dermatología (43).

Casos reales

Según el desglose por patologías, las cataratas son las que menos tiempo tardan en operarse (74 días). En el lado contrario se encuentra la hiperplasia de próstata, con 278 días (unos nueve meses). Cuando terminó 2021, 122 pacientes se encontraban en lista de espera para someterse a una intervención de ese tipo. El pacense Alejandro Gregori es uno de ellos y, en su caso, no se cumplen los tiempos. Le metieron en la lista en febrero del año pasado.

Desde entonces ha sufrido ya varias infecciones. Hace cuatro meses, una de sangre, y la semana pasada otra de orina y de la propia próstata. Su cuñada Sandra es la que se encarga de realizar reclamaciones. La primera vez le hicieron caso y rápidamente citaron a Gregori para hacerle el preoperatorio. Eso ocurrió el pasado mes de octubre, pero, a día de hoy, todavía no le han llamado para entrar en quirófano. Tampoco le contestan al resto de quejas.

Su caso no es el único. José Entrada, vecino de Cheles de 63 años, lleva desde junio de 2020 pendiente de una intervención parecida, una espera que triplica la media que indica el SES para operaciones de urología y dobla la de las intervenciones de hiperplasia prostática.

En diciembre de 2020 le colocaron una sonda para poder orinar, pero lo que en un principio era para solo unas semanas, lleva ya acompañando a Entrada más de 14 meses. «Mi sobrina habló con un urólogo que conocía y le dijo que tener una sonda tanto tiempo era malísimo», manifiesta su mujer, Antonia Valencia.

Cuenta que han tenido que recurrir a la sanidad privada para poder tratar a su marido del empeoramiento que ha ido sufriendo durante todo este tiempo, ya que el servicio de Urología del principal centro hospitalario pacense no le da cita debido a que se encuentra a la espera de una operación que, paradójicamente, es la que le solucionará todos esos problemas para los que necesita tratamiento. «Hablé con el director del Hospital Universitario de Badajoz y le dije que así no podía vivir una persona. Mi marido ya estaba dispuesto a quitarse de en medio, y él no es tan viejo como para estar incomunicado en casa sin poder salir a ningún sitio con la bolsa».

El director del centro, ante la angustia de Valencia, que le llevó a sufrir incluso un ataque de ansiedad, le prometió que el proceso no iba a tardar mucho más. Este viernes 4 de marzo le hicieron el preoperatorio. «Es una buena noticia, ahora solo espero que lo intervengan enseguida».