Paso atrás de María José Solana en favor de Antonio Cavacasillas. La hasta ahora primera teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno y del grupo popular en el Ayuntamiento de Badajoz ha sido relevada en todos estos cargos por el concejal Antonio Cavacasillas, coordinador local de PP y el nombre propuesto por la dirección provincial del partido a la nacional para optar a la alcaldía pacense en las elecciones municipales de 2023. Ambos mantienen las delegaciones que tenían hasta ahora: Cavacasillas sigue al frente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Protección Civil e Infancia y Juventud, mientras que Solana, ahora como séptima teniente de alcalde (el puesto que ocupaba su sucesor), continuará siendo la responsable de Policía Local, Aguas y Contratación y Compras.

El relevo lo anunciaron ayer en una rueda de prensa conjunta, en la que ambos se esforzaron por desvincular esta decisión del hecho de que Cavacasillas pueda ser el candidato del PP en Badajoz. La dirección nacional del partido aún no ha confirmado su nombre de manera oficial y pretendieron que este cambio no se vea como una forma oficiosa de hacerlo. Quieren respetar los tiempos y los procedimientos, pero está claro que lo que se busca es colocar a Cavacasillas en puestos con más proyección mediática de cara a la carrera electoral. Antes ya se dieron otros pasos con este mismo propósito: el pasado diciembre fue nombrado coordinador local del PP, un cargo de nueva creación, y en enero de este año asumió la Concejalía de Juventud, lo que le permite tener una mayor presencia pública que por ejemplo Aguas, que traspasó a Solana.

Pese a la insistencia, la prensa no consiguió arrancar de Cavacasillas y Solana más motivos para el relevo salvo que se trata de una decisión adoptada por las presidencias regional y provincial del partido, que después también achacaron al grupo municipal popular. «Consideramos que la persona más adecuada y la mejor de todos nosotros para ejercer esas labores es Antonio Cavacasillas y por eso se produce este cambio», dijo Solana, quien defendió que el PP es un partido «de gobierno» y busca «el mejor perfil» para ostentar las responsabilidades de la primera tenencia de alcaldía y la portavocía del equipo de gobierno.

Cavacasillas quiso poner en valor el trabajo realizado por su antecesora, de la que destacó «su profesionalidad» y «capacidad de liderazgo» y aseguró que Solana tiene «un pasado político muy importante, pero también un presente y un futuro». Asimismo, defendió que asume el cambio «entre dos compañeros» con «naturalidad», que es lo que ocurre en un partido «totalmente unido» como es el PP.

Por su parte, la concejala, pese a haber sido relegada de estas funciones, aseguró que no se había planteado renunciar a su acta porque no tenía «ningún motivo». «Mi partido considera que estoy haciendo un trabajo correctísimo y no tengo porqué marcharme», dijo.

Solana ya pasó por horas bajas en la última legislatura como alcalde de Miguel Celdrán, cuando su responsabilidad se limitó a la Concejalía de Colegios. Pero tras la marcha de este a mitad de mandato, su sucesor en la alcaldía, Francisco Javier Fragoso, la recuperó para la primera línea municipal, dándole la portavocía del equipo de gobierno, que por primera vez ejercía una mujer. Además, asumió Ifeba y tuvo liberación absoluta. Tras las elecciones de 2015, en las que el PP renovó al frente de la alcaldía, aunque esta vez con ayuda de Ciudadanos, fue Germán López Iglesias, el ‘ hombre fuerte de Fragoso’, quien ocupó el cargo de portavoz municipal. Su marcha del ayuntamiento un año después al ser nombrado director general de la Policía Nacional, devolvió esta responsabilidad a Solana, que se convirtió en mano derecha del alcalde.

En 2018, tras el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos, fue el actual alcalde, Ignacio Gragera, quien asumió la primera tenencia de alcaldía y la portavocía del equipo de gobierno, que una vez más volvieron a recaer en Solana en verano de 2021, cuando Fragoso renunció a su acta y Gragera tomó el bastón de mando para dar cumplimiento al reparto del mandato acordado. Ahora la concejala, aunque mantiene sus delegaciones, deja de ser la voz y la cara del PP en el ayuntamiento y vuelve a la segunda línea.

"Un cambio normal en gobiernos de coalición"

Para el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que Antonio Cavacasillas releve a María José Solana en la portavocía del equipo de gobierno y como primera teniente de alcalde es un cambio de responsabilidades que hay que asumir «con naturalidad», pues se trata de situaciones que son «normales» en un gobierno de coalición. Gragera, preguntado por los medios, explicó que el PP le comunicó su decisión el lunes por la tarde a través de una llamada telefónica y que ayer, minutos antes de anunciarla públicamente, volvió a hablar con Solana y Cavacasillas, esta vez en persona, sobre este relevo, al que, según dijo, no ha puesto «ningún inconveniente» para que se llevase adelante, si eso era lo acordado por los populares.

«Al final uno lo que acuerda son puntos programáticos y también una estructura de gobierno, que depende de la voluntad de los partidos que lo conforman. El PP ha tomado esta determinación e igual que María José Solana ha realizado un magnífico trabajo, Antonio Cavacasillas también lo realizará en el futuro», apuntó el alcalde, quien subrayó que lo importante para él es «seguir poniendo en pie» el proyecto que tienen para la ciudad.

En este sentido, Gragera, sin pronunciarse sobre los motivos que han llevado a poner a Cavacasillas en primera línea. insistió en que se trata de una decisión que se toma por parte de un grupo que forma parte del gobierno y que en «ningún caso va a perjudicar su labor», pues, según aseguró, confía «en todos y cada uno de los concejales y en su buen hacer». Por lo tanto, recalcó que esta determinación la toma con «naturalidad», como ya ha hecho en ocasiones anteriores, «porque las circunstancias así lo han demandado».

Tras formalizar la petición para que se produzca este relevo, el alcalde deberá firmar los decretos que oficialicen las nuevas tenencias de alcaldía y la responsabilidad de la portavocía.