La presencia durante los días de Carnaval de casi 250 autocaravanas en la explanada del antiguo ferial, una imagen que se vio en ediciones anteriores, ha vuelto a evidenciar la necesidad de que Badajoz cuente con más espacio para el aparcamiento de estos vehículos, cuyo uso para hacer turismo está en auge. En la actualidad solo existe un espacio fijo en Badajoz diseñado para este tipo de vehículos en la margen derecha junto al Hornabeque del Puente de Palmas, con capacidad para 25 autocaravanas.

El ayuntamiento ya está en ello, según manifestó ayer el concejal de Turismo, Jaime Mejías. La primera medida que va a adoptar es acondicionar este espacio junto al puente Real que ya se viene usando como estacionamiento de forma ocasional, dotándolo de servicio de cambio de aguas, para que pueda utilizarse en momentos puntuales. Además, estudia adecuar otro área de aparcamiento en la zona de la Pesquera, junto al molino de los Moscoso, el canal de los Ayala y la fábrica de la luz, donde ya existe una zona urbanizada con estacionamientos, que habría que poner al día.

El parking de autocaravanas del Hornabeque se habilitó en 2015 en un entorno privilegiado y se amplió dos años después. Según los datos de Mejías, su ocupación es del 100% en fines de semanas puntuales que coinciden con celebraciones: Carnaval, Feria de San Juan, Los Palomos, Almossassa y Semana Santa. El concejal recuerda que es un aparcamiento gratuito en un entorno urbano, un aliciente importante para que se llene. En verano la ocupación roza el 75 y el 80%. Pero el resto del año es del 40%. En la concejalía entienden que el debate sobre la urgencia de habilitar más espacios se genere siempre que se llena con motivo de alguna fiesta, «pero la necesidad es relativa», apunta Mejías. No obstante, cuando existe alguna cita festiva, el ayuntamiento permite que las autocaravanas aparquen en la explanada del antiguo ferial y lo que se va a plantear ahora es dotar el servicio adicional de cambio de aguas, que es lo que reclaman los usuarios de estos vehículos, con varias tomas en este espacio, como existen en el área del Hornabeque. Es una solución «extraordinaria» para momentos puntuales, porque además la demanda, que suele darse los fines de semana, no coincide con la celebración del mercadillo de los martes. Por otro lado, el servicio de cambio de aguas podría ser utilizado por los propios vendedores ambulantes.

A partir de ahí, el equipo de gobierno ha pensado que para habilitar otro parking estable de autocaravanas la zona más adecuada podría ser el entorno de la Pesquera y el canal de los Ayala, donde existe un aparcamiento, que se tendría que renovar y dotar de servicios apropiados. Este área de autocaravanas tendría más capacidad que el actual. El concejal destaca que se trata de una ubicación cercana a la ciudad, que enlaza por un camino con el puente de la Autonomía. Es una idea que el ayuntamiento está estudiando y que se podría llevar a cabo a lo largo de este año.

Mejías destaca que Badajoz es una de las pocas ciudades que no cobra nada por estos servicios. De hecho, el concejal cree que si se cobrase por el uso del área del Hornabeque, su ocupación no sería tan elevada. El ayuntamiento no se plantea de momento cambiar esta política, aunque en el futuro podría ser una opción, no con afán recaudatorio sino para mantenerlas, que haya vigilancia, mejorar los servicios y que sean sostenibles.