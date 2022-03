El grupo municipal socialista criticó ayer que la celebración de la primera edición en la que el Carnaval de Badajoz luce el título de Interés Turístico Internacional ha puesto en evidencia «las improvisaciones, ocurrencias y baja dedicación» a esta fiesta por parte del PP y Ciudadanos. Para el PSOE de Badajoz ha sido «un error mayúsculo» que el ayuntamiento «creara» una zona de botellón en el entorno de Puerta Palmas, que congregó a no menos de 12.000 personas «y que se tragó la pasarela de comparsas», como publicó este diario. «Un fallo por el que todavía no se ha pedido perdón» a estos grupos carnavaleros, señalaron ayer los socialistas en un comunicado.

Para el PSOE local, el Carnaval «es su gente, sus comparsas, sus murgas, sus artefactos y su hostelería» y el papel del ayuntamiento «debía limitarse a acompañar a los carnavaleros y dejarles hacer». Según este grupo municipal, el equipo de gobierno ha tenido dos años para haber organizado un Carnaval «desde la excelencia y no desde la improvisación» y, en su opinión, el ahora concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, «consumado carnavalero», «nos ha demostrado que del dicho al hecho hay mucho trecho y que desde luego no ha sido eficaz para realizar una gestión solvente de la fiesta».

Tampoco comparte el PSOE los «anuncios inmaduros» sobre alargar la próxima edición un fin de semana o las correcciones que sobre la marcha se han avanzado sobre la pasarela de comparsas y el botellón. En cuanto al pregonero, los socialistas aducen que «ser famoso no garantiza que el invitado ofrezca un pregón con unas mínimas exigencias de coherencia». De hecho, opinan que la intervención de Mario Vaquerizo no supuso «más de tres frases mal hiladas» y además la proyección exterior «ha estado muy por debajo de las expectativas».

De cara a la próxima edición, los socialistas consideran que hay cuestiones que deben mejorar. En primer lugar, aseguran que las labores de limpieza de las calles «han sido especialmente lentas» pues se ha tardado demasiado tiempo en baldear el centro de la ciudad. Así, aducen que el lunes a las 11.00 horas aún no se había retirado aún la basura en San Francisco. También piden los socialistas más baños, que la música vuelva a las plazas «señeras» de la ciudad, que se adopten más medidas inclusivas y se introduzca el lenguaje de signos en el pregón. También piden «más cariño» en los premios pues, por ejemplo, en los diplomas no aparecía la firma del alcalde y la fecha no era correcta. Reclaman que se recuperen los concursos de murgas infantiles y juveniles y el disfraz popular y que se habilite una «zona digna» para las autocaravanas.