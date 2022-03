Las cosas del nuevo palacio de justicia de Badajoz van despacio. Las obras de la futura sede de los juzgados de Badajoz, en Ronda Norte, han terminado seis años después de que se iniciasen, pero el traslado de los servicios hasta allí no se dará hasta, por lo menos, la primavera de 2023, a pesar de que en abril del año pasado el entonces secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borjas Vargues, informase de que las previsiones del Gobierno apuntaban a finales de 2021.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, lo ha anunciado esta mañana en la visita que ha realizado a las nuevas instalaciones ubicadas sobre un solar de 17.000 metros cuadrados que empezaron a construirse en 2015 y a las que todavía hay que dotar de mobiliario. En ellas se ubicarán 24 juzgados (entre ellos el de guardia), la Fiscalía, el decanato, el clínico forense, 24 salas de vistas, zona de detenidos, zonas comunes y archivos.

La inversión total realizada supera los 25.100.000 euros, y el resultado, aseguró esta mañana Rodríguez, ha satisfecho a todos los que han presenciado el edificio en persona, como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero; el subdelegado de Gobierno en Badajoz, Francisco Alejandro Mendoza; o el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Luis Romualdo Hernández, entre otros. El secretario de Estado de Justicia manifestó que se han tenido en cuenta cuestiones relacionadas con el medio ambiente, como la emisión de CO2, y considera que la de Badajoz «es una de las ciudades de la justicia más importantes que tenemos ahora mismo en cartera en el ministerio».

Oficina judicial

Esta ciudad, sin embargo, todavía no está completa. La visita de este miércoles no incluyó la primera planta, donde irá ubicada la nueva oficina judicial de Badajoz. Se dejó pendiente de acondicionar hasta que se definiese la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y, en consecuencia, los efectivos que la compondrán. La subdirectora de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, María Luisa Miguel, dijo esta mañana que esos trámites ya se han llevado a cabo y que los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 3.100.000 euros, se licitarán en los próximos días. Rodríguez precisó que esta actuación no afectará a la futura apertura de los juzgados.

Miguel, por su parte, explicó que la oficina judicial consiste en un nuevo diseño de funcionamiento de trabajo que conlleva pasar de órganos jurisdiccionales unipersonales a compartir servicios comunes: «Se sustituye un modelo de trabajo más compartimentado por uno donde se comparten recursos. Supone contar con unos espacios de trabajo más diáfanos, más oficina paisaje».

Mejoras en otros juzgados de la provincia

La capital pacense no será el único lugar donde actúe el Ministerio de Justicia. Rodríguez anunció también que, para solucionar los problemas de espacio de los juzgados de Montijo, se trasladarán a unas instalaciones nuevas que albergarán los dos juzgados de la demarcación, así como espacios de reserva para futuros crecimientos.

Además, el Gobierno de España también tiene previsto la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de las sedes de Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Olivenza y Villafranca de los Barros con una inversión de casi ocho millones de euros.