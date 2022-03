Son desde hace 20 años (empezaron en 2000) una comparsa imprescindible en el Carnaval de Badajoz. Este año la situación sanitaria les ha impedido llegar a tiempo con los preparativos y se han quedado sin desfilar el domingo. Siempre salen en el tercer puesto y las comparsas les dejaron reservado su hueco, para que estuviesen presentes con su ausencia. No solo eso, gracias a una novedad que la Concejalía de Ferias y Fiestas ha introducido en el programa, han tenido su protagonismo en este Carnaval del regreso y el del Interés Turístico Internacional. La comparsa Colorido Sobre Ruedas Gente Sin Barreras, de la asociación Aspace Badajoz, ofreció anoche el primer pregón infantil. Fue un reencuentro cargado de emociones y de promesas de regresar en la próxima edición.

Al escenario subieron varios componentes: Ismael Gallego, Juan José Trejo, Pili García, Serafín Rodríguez, Leticia Pavón y tres monitoras: Cristina Martínez, Alba Rubio y Ana Iglesias. La encargada de ofrecer el pregón fue Inés Díaz. Habían estado todo el día algo nerviosos por la responsabilidad. Llegado el momento, supieron disfrutarlo.

Muy sonriente, Inés habló en nombre de sus compañeros al expresar su orgullo por ser los pioneros en dar el pregón infantil. Recordó que su comparsa está formada por personas con discapacidad, con parálisis cerebral y discapacidades afines y mencionó que este año no han podido estar en el desfile. «Ha sido muy duro para todos los que ayer domingo no pudimos desfilar, pero basta de hablar del pasado y toca pensar en el presente», dijo Inés. Para ella y sus compañeros «toca mirar al próximo febrero con más ilusión que nunca, comenzar a trabajar con las ganas y el esfuerzo que merece nuestro Carnaval, ya de Interés Turístico Internacional». No quiso terminar sin dar las gracias al concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, y a la presidenta de la Falcap, Alexia Sánchez, «por tener esta iniciativa tan bonita y elegir a nuestra comparsa».

Inés es carnavalera y acabó su pregón deseando «que nunca termine la pasión por llenar las calles de nuestra ciudad. Badajoz ¡qué bonita eres en Carnaval!». Expresaba así el sentimiento de su comparsa, «que volverá a llenar de color las calles de Badajoz», según su monitora Ana Iglesias, que completó el pregón con unas palabras en las que destacó que este Carnaval «siempre ha apostado por la inclusión y nos ha arropado durante estas fiestas». «Llevamos 20 años recorriendo las calles con nuestras sillas cargadas de sonrisas», destacó. «Coloridos Sobre Ruedas somos todos», dijo alzando la voz.

El pregón infantil convertía así la tarde del lunes de Carnaval en la jornada dedicada a los niños, pues lo precedió un desfile en el que participaron once comparsas infantiles: Moracantana, Balumba, Cambalada, Caribe, Lancelot, Wailuku, Los Pío Pío, Los Desertores, Caretos Salvavidas, El Vaivén y La Bullanguera recorrieron con toda su energía el corto trecho desde Menacho a la plaza de España, donde los esperaban los primeros pregoneros infantiles, que prometieron volver con más fuerza el próximo Carnaval.