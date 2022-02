«El Carnaval de Badajoz no puede desaparecer del Casco Antiguo». Lo afirma Julián Monge, dueño del establecimiento de hostelería El Silencio y vecino del barrio mientras decora la enorme fachada de su local, en la calle Moreno Zancudo, con algunos de los estandartes, gorros y trajes más significativos con los que las comparsas han desfilado en años anteriores. Es su particular manera de reivindicar que el Casco Antiguo forma parte de la esencia del Carnaval y viceversa. No quiere hablar de culpables, pero sí lanzar un SOS a los ciudadanos para que no permitan que la fiesta con mayor arraigo en la ciudad se aleje de las calles que lo han visto resurgir y crecer en los últimos 40 años.

En su opinión, San Juan se está quedando como un «reducto» del Carnaval, donde se prohíbe la música en la calle, mientras se impulsa la fiesta en el entorno del río. Julián Monge es miembro de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y recuerda que hace tres años se acordó con la Asociación Contra el Ruido Espantaperros que «ni el Carnaval, ni la Semana Santa ni la Feria de San Juan se tocarían», pero ese pacto parece no seguir en pie y cree que ante el Ayuntamiento de Badajoz han tenido más fuerza las quejas de este colectivo que las reivindicaciones de hosteleros y de otros muchos residentes del barrio que quieren que el centro histórico siga siendo epicentro de la fiesta más internacional de la ciudad. «Ese título es de todos los ciudadanos y me gustaría que todos nos acordásemos cuando en el 82 salíamos con los cojines vestidos de negros y de negras, y ese era nuestro Carnaval. Lo demás ha venido detrás de esa gente que hace más de 40 años sale a la calle disfrazada», defiende. «Para notar menos esa ausencia, he decidido traerme todo esto a mi casa», explica Monge. En la fachada de El Silencio lucen elementos de muchas de las comparsas de la Federación de Asociaciones del carnaval pacense (Falcap). Un gran escudo de Caribe preside el balcón central; y muy cerca se ha colocado el estandarte que Los Desertores llevaron en 2020. Está la «caja de la risa» de Las Monjas; los gorros ganadores de Los Lingotes; o el traje ‘Principito’ de La Bullanguera. También forman parte de la decoración complementos de Vas como quieres; de Cambalada, Pío Pío o Moracantana, que ha aportado el traje de Beyoncé, con grandes alas doradas. «A todo el mundo le ha gustado mucho el proyecto y estoy muy agradecido por la colaboración», asegura el hostelero. A Julián Monge le gustaría que su iniciativa fuese replicada no solo por otros hosteleros, sino por los vecinos del Casco Antiguo. «Que llenen sus balcones de carnaval, que no hay que esperar a que el ayuntamiento haga y pague todo, que nosotros también por nuestra parte debemos ayudar a engalanar Badajoz durante los carnavales. Tenemos que apropiarnos de lo que es nuestro, no deberíamos hablar de que nos lo quitan», concluye.