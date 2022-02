¿Qué significado tiene? Si frotas una lámpara mágica significará que tienes tres deseos. Si lo has intentado un par de veces a la tercera irá la vencida. Si estás indeciso solo dirás: uuuuna, dooooos y ¡tres! Si tienes la ilusión de cuando eras niño vendrán los tres Reyes Magos y si tienes alma de ganador podrás quedar primero segundo o tercero.

Para el gran desfile de comparsas de Badajoz el número tres es el reservado a ‘Colorido sobre ruedas gente sin barreras’ pero… ¿qué significado tiene realmente para nosotros?

Para nosotros es perseverancia, sacrificio, esfuerzo y pasión. Es un momento mágico en que el mundo se para y nos convertimos en los protagonistas de todas las miradas. No hay parálisis cerebral, no hay síndromes afines, no hay nada más que un disfraz y el aplauso del público.

Significa que Asun, Serafín y Lucía abren el desfile. Que Álvaro, Anabel e Ismael acompañan el estandarte fijo.

Es que Loncha, Álvaro, Jaime, Esperanza y Trejo no dejen de sonreír y que Ana, Sole, Concha, Leti, Pili y Mari no dejen de saludar.

Es ese momento en que Jesús, Víctor, Sandra, Sonia, Agustín y Eva se ponen nerviosos cuando llega la hora de desfilar. Ese momento en que Toni, Crístofer, Nina y Diana están saliendo por la tele.

Cuando Pablo y el otro Pablo se despiden de su familia hasta el final del recorrido.

Cuando Carmen se echa la última fotografía antes de que el cronómetro nos avise.

El número tres es la cara de felicidad de Berta.

El número tres son Julián y Gemma.

Este número son los trabajadores y voluntarios de ASPACE Badajoz pasando frío en los ensayos, haciendo horas extras y dejándose el alma para que disfrute quien no puede hacerlo por si mismo.

Este bendito número nos ha brindado la oportunidad de dar visibilidad a la diversidad. Nos ha integrado y nos ha dado los momentos más felices que vivimos año tras año. ¿Y este año qué? Pues este año la pandemia nos lo ha puesto demasiado difícil. Hemos resistido un confinamiento, una desescalada y ola tras ola, a pie de EPIS, hemos sobrevivido aun siendo un colectivo muy, pero que muy, vulnerable. Ha sido una dura decisión, meditada hasta el último momento, pero sin duda acertada.

De todos modos, no hay que preocuparse: el año que viene volveremos ya que «un sueño roto bien pegado puede volverse aún más bello de lo que era».

Cristina MC

Cuidadora en ASPACE Badajoz y responsable de la comparsa “Colorido sobre ruedas gente sin barreras”