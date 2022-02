La música empezó a sonar antes de las 17.00 horas, porque Badajoz tenía ganas, muchas ganas, de volver a vivir en la calle su fiesta más amada. El desfile infantil celebrado esta tarde ha sido la avanzadilla del Carnaval más ansiado de los últimos años, y no ha decepcionado. El recorrido era de apenas 600 metros, la distancia que separa la avenida de Europa de la plaza de España por la calle del Obispo, pero suficientes para desatar la alegría de centenares de pacenses que se agolpaban en las aceras para descubrir las propuestas de las 31 comparsas que participaron.

Más de un millar de niños arrancaron palmas, bailes y vítores a un público que no podía dejar de sonreír, incluso con mascarilla puesta, que acompañaba tanto a los que se disfrazaron como a los que no. Porque, aunque lo que se vivió ayer por la tarde en Badajoz recordaba a la normalidad más que nunca, todavía había guiños al motivo por el que esta fiesta no se celebraba desde 2020.

Los héroes de la ciencia, de Aprosuba-3, fueron los encargados de inaugurar el recorrido y de recordar a la gente gracias a quiénes estaban allí, ya que iban vestidos de investigadores científicos con símbolos del covid. Los Infectos Acelerados, quizás por hacer honor a su nombre, salieron imitando a una especie de cazafantasmas que, en vez de atrapar espíritus, trataban de ‘aspirar’ el virus.

Con distancia social o sin ella, nadie quiso perderse el desfile, ni la ciudadanía ni las propias agrupaciones. Algunas, como Themba, bailaron con apenas dos niños; otras, como los Lingotes, llegaron al medio centenar. Pero a nadie le importaba el número, lo importante era que el Carnaval de Badajoz por fin había regresado. Los Lingotes fueron, precisamente, una de las comparsas más aclamadas con su propuesta alegre y animada que animó al más tímido a saltar con ellos.

Lo mismo pasó con otras agrupaciones como Moracantana, cuyos guardias reales británicos obtuvieron respuesta de los pacenses cada vez que gritaban su lema ‘God save the queen’, contestación a la que los bailarines respondían con una sonrisa emocionada. La reivindicación social también tuvo su espacio con diversas agrupaciones que apoyaron la causa LGTBI y defendieron el amor libre.

Además de melodías originales, sonaron también otras muy conocidas por el público, desde canciones acordes a la temática (Príncipe Ali, de Aladín, se repetió con Los Desertores y Los Tukanes) hasta algunas de reguetón que tarareaban los más jóvenes.

Los premios se darán a conocer este domingo junto con los del Gran Desfile, aunque si le preguntan a cualquiera de los participantes, seguro que, por el simple hecho de volver a salir a la calle, ya se consideran ganadores.